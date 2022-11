World Series 3: La pioggia spinge Phillies-Astros rinviata a martedì, modifiche al programma per la classica autunnale 2022

Getty Images



Il Houston Astros E il Filadelfia Phyllis Dovrai aspettare un altro giorno per la ripresa dei Campionati Mondiali del 2022. La partita 3 della Fall Classic è stata posticipata a causa della pioggia, ha annunciato la MLB lunedì sera circa un’ora prima dell’inizio della prima partita. Invece andrà in onda martedì e il resto della serie verrà ritardato di un giorno. Ci sarà ancora un giorno libero per viaggiare tra la partita cinque giovedì e, se necessario, venerdì, partita sei.

Ecco il calendario aggiornato dei Mondiali 2022:

Lunedì 31 ottobre: Ritardato

Ritardato Martedì 1 novembre: Gara 3 alle 20:03 ET a Philadelphia

Gara 3 alle 20:03 ET a Philadelphia mercoledì 2 novembre: Gara 4 alle 20:03 ET a Philadelphia

Gara 4 alle 20:03 ET a Philadelphia Giovedì 3 novembre: Gara 5 alle 20:03 ET a Philadelphia

Gara 5 alle 20:03 ET a Philadelphia Venerdì 4 novembre: vacanza

vacanza Sabato 5 novembre: Gara 6 alle 20:03 ET a Houston (se richiesto)

Gara 6 alle 20:03 ET a Houston (se richiesto) domenica 6 novembre: Gara 7 alle 20:03 ET a Houston (se necessario)

Il rinvio di lunedì è il primo al Fall Classic dal sesto gioco dei Campionati del mondo 2011.

Una leggera pioggia è iniziata a cadere a Citizens Bank Park intorno alle 18:00 ET e aumenterà di intensità intorno alle 21:00 ET, continuando fino a martedì mattina presto. Le condizioni attuali suggeriscono che Astros e Phillies potrebbero iniziare Gara 3 come programmato, ma una volta che la pioggia si intensificherà più tardi nella notte, dovranno fare una pausa e la partita sarà probabilmente sospesa. La MLB prende tutte le decisioni sul tempo nella post-stagione e la lega preferisce giocare nove turni ininterrotti quando possibile.

Ecco le previsioni orarie per lunedì su CBS News Philadelphia:

C’è pioggia nelle previsioni durante la notte per Gara 3. Notizie CBS Filadelfia



Quando i campionati del mondo riprenderanno finalmente martedì, il terzino sinistro Ranger Suarez (10-7, 3,65 ERA) e Lance McCullers Jr. (4-2, 2,27 ERA) dovrebbero essere i giocatori di lancio iniziali.

Per coincidenza, Filadelfia è stata il luogo del più famoso stallo meteorologico della MLB. La quinta partita dei Campionati del Mondo 2008 è stata sospesa a causa della pioggia nel sesto inning. Il raggi Hanno pareggiato 2-2 nel tempo precedente mentre i club hanno giocato sotto la pioggia. Successivamente, l’allora commissario Bud Selig annunciò che tutte le partite del Campionato del mondo avrebbero dovuto essere ben nove run.

“Non lascerei che accadesse,” Selig ha detto all’Associated Press quando gli è stato chiesto della possibilità di accorciare la pioggia ai Campionati del mondo. “Devo usare il mio giudizio. La partita sarebbe stata ritardata sotto la pioggia, quindi le condizioni meteorologiche ci avrebbero permesso di continuare. Potrebbero essere state 24 o 48 ore o chissà?”

Gara 5 è continuata il giorno successivo ei Phillies si sono assicurati il ​​loro primo campionato del mondo dal 1980 grazie al settimo RBI di Pedro Velez.