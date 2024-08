Cos’è questa misteriosa palla d’oro trovata sul fondo dell’oceano? :ScienceAlert

A circa 3.300 metri (2 miglia) sotto la superficie dell’oceano al largo della costa dell’Alaska, dove la calda luce del sole non penetra mai, Esplorazione dell’oceano da parte della National Oceanic and Atmospheric Administration Un veicolo subacqueo telecomandato ha trovato una strana palla dorata.

Lo strano oggetto marino, ritrovato durante una spedizione l’anno scorso, è stato trovato “strettamente attaccato” a una roccia piena di spugne bianche, che misurava circa 10 centimetri di diametro con un foro su un lato.

Per gli scienziati che hanno fatto la scoperta non era del tutto chiaro quale potesse essere l’oggetto misterioso. I primi suggerimenti dei ricercatori che hanno trasmesso in streaming l’immersione includevano un involucro di uova di una specie misteriosa, una spugna morta o un corallo.

“Non so cosa fare con questo”, ha detto un ricercatore in uno studio. alimentazione dal vivo È stato registrato in quel momento.

“C’è sicuramente un grosso vecchio buco, quindi probabilmente qualcosa ha cercato di entrare o uscire”, ha ipotizzato un altro.

frameborder=”0″allow=”accelerometro; riproduzione automatica; scrittura negli appunti; supporto crittografato; giroscopio; immagine nell’immagine; condivisione web” referrerpolicy=”strict-origin-when-cross-origin”allowfullscreen>

“Spero solo che qualcosa non decida di uscire quando lo tocchiamo. È come l’inizio di un film dell’orrore”, ha detto un ricercatore.

Per quanto profondo possa essere questo orrore, potrebbe avere un ruolo da svolgere nella crescita. È stato riferito Il GuardianoUn’ipotesi suggerisce che dalla cassa dorata possa essere emerso qualcosa. Qualcosa che non è esattamente piccolo.

“Abbiamo scelto l’uovo per la sua consistenza. Sembrava carnoso e non aveva un’anatomia evidente. Aveva un buco che indicava che qualcosa era entrato o uscito. Ma non somigliava a nessun uovo che avessi mai visto prima, “, ha affermato l’ecologo delle profondità marine Kerry Howell, dell’Università di Plymouth nel Regno Unito. Lo ha detto al giornale.

“Se è un uovo, la domanda davvero interessante è di chi è l’uovo. È molto grande. Non è un piccolo uovo di pesce. È qualcosa di abbastanza grande.”

Usando un braccio robotico, i ricercatori hanno spinto delicatamente l’oggetto, assicurandosi che fosse molto liscio, prima di raccoglierlo tramite aspirazione per ulteriori studi.

Il fatto che l'”uovo” fosse isolato è interessante quasi quanto le sue dimensioni. Generalmente, candore Gli animali depongono le uova in gruppi.

Quindi, se l’oggetto è un uovo, c’è qualcosa di insolito in esso. Il che è davvero fantastico: qualunque sia questo oggetto, la palla ha qualcosa di nuovo da raccontarci sulle profondità dell’oceano e sulla vita diversificata che prospera in esso.

C’è molto da fare nelle aspre profondità degli oceani che ancora non comprendiamo. Enormi pressioni e temperature gelide sono gli unici fattori che impediscono all’umanità di esplorare su larga scala.

Tuttavia, con i veicoli telecomandati che agiscono come agenti, il perimetro lo è gradualmente Rivela i suoi segreti, incl Come si riproducono le specie misteriose di organismi nelle profondità degli oceani?.

“Non è così strano il mare profondo?” Ha detto il coordinatore dell’esplorazione Sam Candeo Dall’Amministrazione nazionale per l’esplorazione oceanica.

“Anche se siamo riusciti a raccogliere la Palla d’Oro e a portarla sulla nave, non siamo ancora in grado di determinarne l’identità oltre al fatto che è di origine biologica.

“Anche se è un po’ triste essere sconcertati da questa scoperta, serve a ricordarci quanto poco sappiamo del nostro pianeta e quanto resta ancora da imparare e apprezzare riguardo al nostro oceano”.

Una versione precedente di questo articolo è stata pubblicata nel settembre 2023.