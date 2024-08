L’offensiva di Kursk in Ucraina potrebbe cambiare il modo in cui viene combattuta la guerra ed erodere la superiorità russa

L’attacco senza precedenti dell’Ucraina alla Russia minaccia il rifugio sicuro di cui Mosca ha goduto per gran parte della guerra, il che potrebbe costringere il Cremlino a riconsiderare il modo in cui viene combattuto questo conflitto.

George Barros, un esperto militare russo presso l’Istituto per lo studio della guerra negli Stati Uniti, che ha monitorato da vicino la guerra, ha affermato che l’avanzata dell’Ucraina nella regione russa di Kursk spingerà i comandanti militari russi a prendere in considerazione alcune cose che non hanno ancora considerato. dovuto intraprendere da quando è stata lanciata l’invasione su vasta scala nel febbraio/febbraio 2022.

La Russia e il suo presidente Vladimir Putin non hanno investito risorse significative nella protezione dei confini del paese, concentrandosi invece sull’invio di truppe in Ucraina.

L’Ucraina è molto più piccola della Russia e, fino a poco tempo fa, sembrava non avere la capacità di lanciare un attacco significativo sul territorio russo. Inoltre, i suoi alleati occidentali hanno imposto restrizioni su come l’Ucraina può utilizzare le armi che fornisce. Pertanto, la Russia aveva una sorta di rifugio sicuro in patria, che apparentemente rendeva superfluo l’invio di truppe e armi per difendere i suoi lunghi confini.

Ma l’invasione della regione di Kursk ora “sfida e invalida alcune delle ipotesi di pianificazione di Putin su ciò che sarebbe necessario per combattere questa guerra”, ha detto Barros.



Il presidente russo Vladimir Putin incontra i funzionari della difesa in una riunione sull’incursione ucraina nella regione di Kursk il 7 agosto 2024. Sputnik/Aleksey Babushkin/Il Cremlino tramite Reuters





Ha detto che l’esercito russo ha deciso negli ultimi due anni “di non proteggere la regione di confine nel nord-est dell’Ucraina”.

Ci sono circa 620 miglia di confine “che i russi non hanno adeguatamente protetto, non difeso profondamente, ecc.”, ha detto Barros.

“I russi hanno davvero avuto il lusso di non dover difendere quel confine, e hanno potuto utilizzare gli uomini che avrebbero dovuto proteggerlo in operazioni altrove in Ucraina”, ha spiegato.

Ha aggiunto che la situazione sembra stia cambiando e ciò potrebbe portare a cambiare la natura di questa guerra.

L’Ucraina avanza verso la Russia

Il 6 agosto, l’Ucraina ha lanciato un’incursione a sorpresa a Kursk e, lunedì, ha preso il controllo di oltre 480 miglia quadrate di territorio russo, secondo il presidente Volodymyr Zelenskyj.

Questo sviluppo è estremamente imbarazzante per la Russia. La quantità di territorio che il comandante in capo dell’Ucraina ha affermato che il paese aveva conquistato durante la prima settimana era molto ampia. Quasi lo stesso territorio è stato conquistato dalla Russia in Ucraina in tutto il 2024 finora. Martedì l’Ucraina ha superato questo numero.



Un punto di passaggio al confine con la Russia in Ucraina, 11 agosto 2024. Reuters/Vyacheslav Ratynsky





Questa mossa sorprendente contrasta nettamente con il modo tipico dell’Ucraina di combattere la Russia.

I precedenti attacchi ucraini alla Russia hanno tipicamente preso di mira risorse militari specifiche e non hanno coinvolto alcuna forza che attraversava il confine con la Russia. Invece, droni e armi a lungo raggio hanno colpito basi, depositi militari, aerei e raffinerie di petrolio.

I soldati ucraini hanno descritto come facile attraversare il confine con il paese, il che indica che la Russia non sta proteggendo adeguatamente i suoi confini.

Uno dei vice comandanti ucraini che hanno partecipato all’invasione ha detto: Soldati a guardia del confine russo “Erano per lo più bambini che prestavano servizio obbligatorio” e altri membri del servizio ucraino Lo ha detto alla BBC Sono riusciti ad entrare facilmente.

Le forze russe iniziarono ad espandersi

Barros ha affermato che la necessità della Russia di ripensare al modo in cui protegge i propri confini è una questione a lungo termine, in parte perché farlo su larga scala richiederà tempo, e in parte perché la quantità di sforzi che la Russia dovrà compiere dipenderà da quanto territorio detiene l’Ucraina. e controlli.

Ma l’Ucraina è già riuscita a stremare le forze russe, ha detto.

Ha detto che la Russia deve considerare attentamente “quali unità lungo la linea del fronte in Ucraina saranno ridistribuite per andare a Kursk”.

Ha affermato che queste decisioni sono ancora nelle fasi iniziali, ma rapporti e informazioni open source indicano che la Russia ha ritirato alcune delle sue forze da alcune delle aree di combattimento a priorità inferiore in Ucraina.



Un volontario locale osserva un edificio danneggiato dagli attacchi ucraini a Kursk il 16 agosto 2024, in seguito all’attacco ucraino alla regione russa occidentale di Kursk. Tatiana Makeeva/AFP tramite Getty Images





Ciò include le unità ritirate da Kharkov nel nord dell’Ucraina e da alcune altre regioni, come Kherson, Zavoryzhia e Lugansk.

funzionari americani Ha detto alla CNN La settimana scorsa, sembrava che la Russia stesse spostando migliaia di truppe dall’Ucraina a Kursk. È stato anche dichiarato Stato membro della NATO Ha detto La Russia ha spostato le sue forze dalla sua enclave di Kaliningrad a Kursk.

Barros ha detto che non è stato osservato che la Russia ritiri le sue forze dalle sue aree prioritarie nell’Ucraina orientale, a Donetsk, dove la Russia sta guadagnando nuovo terreno. Ha aggiunto che non “si aspetta che il ritmo delle operazioni diminuisca” presto.

Esperti di guerra hanno detto a Business Insider che l’esaurimento e l’esaurimento delle forze russe potrebbero essere stati la motivazione dietro l’invasione di Kursk da parte dell’Ucraina.

“Se i russi decidessero di ridistribuire molte forze e difendere adeguatamente altri 1.000 chilometri di confine, ciò costituirebbe un cambiamento importante perché non si tratta di una quantità insignificante di manodopera e risorse che ora devono essere dispiegate per una missione più ampia, “, ha detto Barros.

Ha aggiunto che ciò “ridurrà la flessibilità della leadership russa nella pianificazione delle operazioni all’interno dell’Ucraina e, idealmente, a lungo termine, aumenterà significativamente il costo del prolungamento e dell’estensione di questa guerra”.

La Russia aveva enormi vantaggi

Barros ha affermato che il tempo trascorso dalla Russia senza proteggere i propri confini dimostra quale vantaggio abbia avuto per così tanto tempo.

Putin ha descritto Mosca come “la beneficiaria di una lunga lista di lussi” che consentono all’esercito russo di concentrare le proprie risorse sull’Ucraina. Ha aggiunto che questi lussi includono il non permettere all’Ucraina di usare alcune armi occidentali sul territorio russo.



Un soldato ucraino della 47a Brigata Meccanizzata guarda fuori dal portello del conducente di un veicolo da combattimento di fanteria M2 Bradley nella regione ucraina di Donetsk nel febbraio 2024. Vitaly Nosash/Global Images Ucraina tramite Getty Images





Per la Russia, ha aggiunto, “ci sono requisiti minimi per proteggere il fronte interno, e requisiti minimi per nascondere qualsiasi attività che si sta intraprendendo. Ci sono pochissimi costi per mantenerla e proteggerla, e questo è una specie di cinismo malato, non lo è.” vero?”

L’Ucraina, d’altro canto, deve investire ingenti risorse nella protezione delle centrali elettriche, delle linee ferroviarie, dello spazio aereo e degli aiuti che arrivano dall’Occidente, ha detto.

“I russi non devono affrontare nulla di tutto ciò”, ha detto Barros, con l’unica vera eccezione rappresentata dagli attacchi dei droni dell’Ucraina, che impallidiscono in confronto alla forza delle armi che la Russia sta usando contro l’Ucraina.

Ha detto che l’Occidente dovrebbe eliminare le restrizioni sugli armamenti che impone all’Ucraina. “Se eliminiamo tutti questi vantaggi, ciò costringerà i russi a schierare risorse”, ha aggiunto Barros, sottolineando quanto sia ingiusta questa guerra.

Ha spiegato che “la Russia è una parte belligerante e combattente nella guerra secondo le regole e le leggi dei conflitti armati”, aggiungendo che “gli ucraini hanno il pieno diritto di trasferire la guerra in territorio russo per partecipare ad operazioni militari legittime sul territorio russo . Finora, per la maggior parte, la Russia si è divertita a combattere questa guerra.” Relativamente libera per due anni e mezzo.”

Ma la situazione ora sta cambiando rapidamente e non è chiaro come andrà a finire.

Le azioni dell’Ucraina potrebbero cambiare il modo in cui viene combattuta la guerra, ha detto a Business Insider Rajan Menon, studioso senior del Saltzman Institute for War and Peace Studies della Columbia University.

Ha detto che la Russia, con la sua potenza molto maggiore, è stata finora in grado di schierare le forze ucraine in prima linea e di metterle sotto forte pressione. “Ora, in un certo senso, gli ucraini hanno ribaltato la situazione”, ha aggiunto Menon.



Un carro armato russo distrutto fuori dalla città russa di Sudza, controllata dall’Ucraina, nella regione di Kursk. Yan Dobronosov/AFP tramite Getty Images





Ha detto che non era chiaro cosa sarebbe successo in un processo così rapido e come si sarebbero sviluppate le cose.

Ma anche adesso, ha detto, per la Russia “è un momento imbarazzante perché dimostra che la risposta russa a tutto ciò – sia in termini di evacuazione delle persone che di gestione dell’incursione ucraina su più fronti – è stata disastrosa mettilo.”

Barros ha affermato che l’invasione della Russia è stata finora una vittoria per l’Ucraina dopo aver trascorso mesi in difesa, resistendo agli attacchi russi con pochi spostamenti di territorio.

Ha aggiunto che gli ucraini “non sono più bloccati in un vicolo cieco perché non hanno più l’iniziativa”.

“Ora non si tratta più di ucraini sdraiati sulla schiena per più di nove mesi consecutivi che cercano di fare del loro meglio per affrontare una serie di decisioni sbagliate e dilemmi che la leadership russa stava loro presentando”, ha detto.