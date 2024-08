Niu vince a sorpresa il videogioco cinese “Black Myth: Wukong”, che ha ottenuto un successo mondiale

Con il successo globale di Black Myth: Wukong, le immagini di un personaggio che assomiglia al CEO di Nio sono diventate virali, dando a Nio una fama inaspettata.

Uno degli argomenti più discussi in Cina questa settimana è stato il successo globale di Black Myth: Wukong, un videogioco creato da un team locale.

Il grande successo del gioco ha attirato molte aziende ed enti turistici locali che vogliono approfittare della popolarità del gioco per commercializzare i propri prodotti o destinazioni turistiche.

Il produttore di auto elettriche Nio (NYSE: NIO) non aveva intenzione di sfruttare la popolarità del gioco, ma si è rivelato un grande vincitore.

Il 20 agosto, il giorno in cui Black Myth: Wukong è stato ufficialmente aperto agli utenti, ha iniziato a circolare ampiamente un commento su un personaggio del gioco che somigliava al fondatore e CEO di Nio William Lee.

Successivamente, le immagini che collocavano il personaggio, l’anziano Jinchi, accanto all’immagine del profilo di Li iniziarono a circolare ampiamente e una frase del gioco fu modificata per riferirsi a Nio.

Sempre il 20 agosto, Nio ha tenuto l’evento Power Up 2024 per rivelare i piani per costruire strutture di ricarica e sostituzione delle batterie.

Lee all’epoca era concentrato sull’evento Nio, cercando di attirare più partner per costruire infrastrutture per veicoli elettrici con l’azienda, e apparentemente non aveva mai sentito parlare del gioco.

Durante una trasmissione video in diretta la sera del 20 agosto, a Lee è stato chiesto più volte del gioco e se Neo Vehicles supporta il gameplay. A quel punto chiese anche ai membri del team cosa fosse il gioco e chi fossero i produttori.

Mentre Black Myth: Wukong continua a guadagnare sempre più slancio, le immagini che assomigliano all’anziano Jinchi a Li continuano a diffondersi ampiamente e danno al marchio Nio maggiore visibilità.

Sembra che Li stesso abbia ricevuto molte foto condivise dai suoi amici, come ha affermato ieri nella sezione commenti di uno dei suoi post su Weibo di aver ricevuto molte di queste foto e ha esortato le persone a sostenere i capolavori delle opere d’arte creati dai team locali. in vari campi.

Black Myth: Wukong è un gioco di ruolo d’azione sviluppato e pubblicato dalla società cinese Game Science.

Il gioco è ispirato al classico romanzo cinese Viaggio in Occidente ed è incentrato su una scimmia antropomorfa ispirata a Sun Wukong, o il Re Scimmia, del romanzo.

L’anziano Jinchi è il boss nascosto in Black Myth: Wukong e i giocatori devono completare una missione segreta per raggiungerlo.

Il gioco è uno dei rari successi della Cina in questo campo, poiché il numero di giocatori simultanei su Steam ha superato il milione di giocatori solo un’ora dopo la sua uscita.

Ieri sera, Black Myth: Wukong ha raggiunto un nuovo record di quasi 2,36 milioni di giocatori simultanei su Steam.

Oltre alla buona accoglienza del gioco da parte dei giocatori, è anche un’importante piattaforma per consentire a più utenti stranieri di conoscere la cultura cinese. Pertanto, i media statali, incluso il People’s Daily, hanno espresso grandi elogi per il gioco.

Nella regolare conferenza stampa tenuta ieri dal Ministero degli Esteri cinese, un giornalista ha menzionato il gioco, e il portavoce del Ministero Mao Ning ha fatto il seguente commento:

Non ne so molto di videogiochi, ma grazie per aver portato questo gioco alla mia attenzione. Il nome di questo gioco indica che è ispirato al classico romanzo cinese “Viaggio in Occidente”. Penso che questo rifletta il fascino della cultura cinese.

Alcune case automobilistiche hanno cercato di trarre vantaggio dalla popolarità di Black Myth: Wukong per commercializzare i propri prodotti, ma con scarso successo.

Ad esempio, la controparte locale di Nio, Li Auto (NASDAQ: LI), ha condiviso ieri un video su Weibo di un blogger che visita alcune località di Black Myth: Wukong utilizzando un Li L7.

Sia il blogger che Li Auto hanno offerto premi per incoraggiare gli utenti Weibo a ripubblicare il video, ma il totale dei ripubblicazioni ammontava a poco più di 3.000.

Ancora oggi ci sono molti thread su Weibo su Li e l’anziano Jinqi, molti dei quali sono stati letti da milioni di persone.

Neo apre il sito web degli Emirati Arabi Uniti e l’account X mentre si avvicina all’ingresso nel mercato