Los Angeles Lakers – L’incidente di lancio dei Memphis Grizzlies coinvolge Shannon Sharp, Ty Morant, Dillon Brooks

Shannon Sharp W Memphis Grizzlies Ja Morant e Dillon Brooks sono stati coinvolti in un apparente incidente in campo durante una partita del venerdì sera a Los Angeles.

Sharp, il co-conduttore di “Skip and Shannon: Undisputed” di Fox Sports, era seduto sul campo durante la partita, ma è stato scortato via dai funzionari della sicurezza dopo aver presumibilmente urlato contro i giocatori e aver avuto un incidente.

Secondo l’appello commerciale di Memphis, l’alterco è avvenuto dopo il possesso finale del primo tempo. Morant stava uscendo dal campo verso gli spogliatoi prima di fermarsi e avvicinarsi a Sharpe.

Il compagno di squadra Stephen Adams è intervenuto mentre i due si avvicinavano a Sharpe.

Il video dell’incidente mostra che altri sono stati rapidamente coinvolti, incluso il padre di Morant, T. Morant, e una folla di persone nella zona.

I funzionari della sicurezza hanno separato il gruppo ei giocatori sono partiti per gli spogliatoi prima di tornare per il terzo quarto.

Dave McMenamin di ESPN ha riferito che l’incidente potrebbe essere iniziato inizialmente con Brooks, Piccolo attaccante Chi copriva i Lakers LeBron James.

Sharp ha scherzato dicendo che Brooks era “troppo giovane” per proteggerlo.

Sharp ha detto a ESPN

Ha aggiunto: “Ha detto, ‘P-I’ e io ho detto ‘P-You'”. Ha iniziato a venire da me e ho detto: “Non vuoi questi problemi”. Poi Ja è venuto fuori dal nulla.

Sharpe ha continuato: “Certamente non voleva quei problemi. Poi è arrivato papà e ovviamente non voleva alcun problema. Ma io volevo tutto quello che avevano. Non lasciarti ingannare da quegli idioti ora”.

Sharp ha aggiunto: “Stanno facendo tutto quel parlare e duellare e non sto parlando di tutte quelle manovre”.

Sharpe, un NFL Hall of Famer ampiamente considerato come uno dei più grandi tight end di tutti i tempi, è alto 6’2 “ed è più grande della maggior parte degli atleti in campo.

Altri video dell’incidente sembrano confermare che Brooks abbia urlato a Sharpe, che ha urlato e indicato il terreno davanti a lui come per segnalargli di avvicinarsi.

Sharpe e Tee Morant sono stati entrambi autorizzati a prendere posto nel terzo trimestre.

I Grizzlies erano in vantaggio nel primo tempo alla Crypto.com Arena, 53-49, ma alla fine hanno perso contro i Lakers 122-121.

La vittoria dei Lakers nel quarto quarto e il furto del giocatore dei Lakers Dennis Schroeder sono stati la chiave della vittoria.

Morant ha segnato 22 punti sulla squadra, Adams ha segnato 16 e Brooks ha segnato 9 punti.

Dall’altra parte del campo, James ha segnato 23 punti ei Lakers hanno guidato le marcature di Russell Westbrook, che aveva 29 punti.

Memphis ha un record di 31-14 mentre I Lakers lottano Adesso hanno 21-25 anni.