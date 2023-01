Sconti su Lego, Resident Evil e altro ancora

immagine : WB Games / NetherRealm

Questa settimana, all’improvviso, una meravigliosa tempesta di offerte, sconti e vendite ha colpito l’e-shop di Nintendo Switch. Abbandona le slot, apri i tuoi portafogli e dai un’occhiata ad alcune di queste offerte a tempo limitato, inclusi grandi risparmi su molti … Giochi di puzzle indirizzi Combattimento mortale Giochi di successo e successi di Capcom, Ubisoft e Bandai Namco.

Prima di andare oltre, basta notare che, ad eccezione di Ubisoft Mario + Rabbids-non c’è nulla mario, zelda, o Kirby Giochi in vendita. Al posto degli sconti di prima parte, Tutte queste vendite si concentrano su editori e sviluppatori di terze parti. Ma ci sono ancora molti fantastici giochi che puoi ottenere a un prezzo inferiore al solito, anche se Mario e Luigi non ne fanno parte.

Ecco alcune delle migliori offerte che ho trovato con le varie vendite attualmente in corso sull’eShop. Mentre tutte queste vendite terminano in orari leggermente diversi, hai tempo fino alla fine del mese (o pochi giorni dopo) per approfittare di questi sconti.

Ora, con quello fuori mano, ecco le migliori offerte che ho trovato finora. (I numeri tra parentesi sono i prezzi normali).

Gioco Lego DC Super-Villians Deluxe Edition – $ 11,25 ($ 75)

La città segreta di Lego – $ 6 ($ 30)

Lego Marvel Super Heroes 2 Edizione Deluxe – $ 9 ($ 45)

Lego Star Wars: La saga di Skywalker – $ 30 ($ 60)

Mortal Kombat 11 Ultimate – $ 15 ($ 60)

Dragon Ball FighterZ – $ 9 ($ 60)

Dragon Ball FighterZ – Sala giochi FighterZ – $ 10,50 ($ 35)

One Piece: Pirate Warriors 4 Deluxe Edition – $ 18 ($ 90)

My Hero One’s Justice 2 Deluxe Edition – $ 20 ($ 80)

Sword Art Online: Realizzazione Hollow Edizione Deluxe – $ 7,50 ($ 50)

Just Dance Edizione 2023 – $ 30 ($ 60)

Immortale Fenice in aumento – $ 12 ($ 60)

Assassin’s Creed Anv. Mega versione del pacchetto – $ 45 ($ 100)

South Park: la frattura ma il tutto – $ 15 ($ 60)

Dragon’s Dogma: L’ascesa delle tenebre – $ 10 ($ 30)

Collezione Attorney Ace Turnabout – $ 35 ($ 60)

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin Deluxe Edition – $ 25 ($ 70)

Gioco Monster Hunter Generazioni Ultimate – $ 12 ($ 40)

Phoenix Wright: la trilogia di Ace Attorney – $ 15 ($ 30)

Questo è tutto ciò che mi è sembrato bello. Quali altre offerte attirano la tua attenzione?