WhatsApp pubblica reazioni emoji, file più grandi e gruppi enormi

WhatsApp è Chiedi ora La possibilità di rispondere a un messaggio con emoji, nonché di condividere file di dimensioni fino a 2 GB, un enorme salto dal precedente limite di 100 MB. Meta, la società dietro WhatsApp, ha dichiarato il mese scorso che queste funzionalità appariranno “presto” e che sembra essere il giorno. La società ha anche annunciato giovedì che raddoppierà la dimensione massima delle chat di gruppo.

quando Il feedback è stato annunciato per la prima voltaMeta ha detto che sarai in grado di utilizzarne solo alcuni selezionati per iniziare, ma che il supporto per “tutti gli emoji e le tonalità della pelle” verrà aggiunto in futuro.

Il feedback è una funzione utile, motivo per cui altre app come Slack e Telegram sono in circolazione da un po’: se hai mai voluto mostrare che un messaggio ti faceva ridere senza intasare la tua chat di gruppo, ora hai un modo di farlo. Questo sarà molto importante presto, poiché WhatsApp sta espandendo anche la dimensione massima predefinita per le chat di gruppo, passando da 256 a 512 (sebbene ci siano soluzioni alternative per aggirare il limite precedente).

Post sul blog di WhatsApp Indica che i gruppi più grandi vengono implementati “lentamente”, mentre le reazioni emoji e i limiti di dimensione dei file aumentati sono ora disponibili nella versione corrente dell’app. Un portavoce di Meta Visby Bhaupti il bordo La società prevede di inviare feedback a tutti entro “circa una settimana”, ma ha aggiunto che alcuni utenti hanno già la funzione.

Aggiornamento 5 maggio, 19:13 ET: Aggiunte informazioni su quanto tempo ci vorrà prima che appaiano le reazioni emoji.