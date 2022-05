Anche se i Colts avessero fatto i playoff, Carson Wentz potrebbe non tornare

Getty Images

È facile presumere che se i Colts avessero battuto la Jaguar nella settimana 18 della stagione 2021 e si fossero qualificati per i playoff, i Colts avrebbero mantenuto la loro divisione di centrocampo. Carson Wentz. È molto probabile che questa ipotesi non sia corretta.

“Penso che stiamo ancora avendo alcune discussioni difficili”, ha detto il GM Chris Ballard durante la visita di mercoledì al #PFTPM. “Proprio il modo in cui abbiamo ridotto l’espansione incontrollata e sapevamo che dovevamo apportare alcuni miglioramenti in quell’area. L’unica cosa che penso è [owner] Jim [Irsay] io e [coach] sincero [Reich] È quando sappiamo che qualcosa è inappropriato, non cercare solo di giustificarlo. Andiamo avanti. Sapevamo tutti che avremmo deposto le uova in faccia. È quello che è, ma alla fine si tratta di fare la cosa giusta per l’organizzazione. Penso che anche se dovessimo finire in qualifica, avremo delle discussioni difficili in futuro”.

L’onestà è incredibile e impressionante. Parla dei problemi più profondi che i Colts hanno affrontato nel 2021. Mostra anche la volontà di ammettere un errore e andare avanti, piuttosto che raddoppiare e possibilmente peggiorare le cose.

Non avrebbe potuto essere molto peggio per i Moults rispetto alla sconfitta contro la Jaguar, una squadra che non ha giocato davvero nulla nell’ultima partita dell’anno.

“Voglio dire, ha punto”, ha detto Ballard, “non ho intenzione di mentirti”. “Anch’io sono andato in un posto oscuro. Ti dirò cosa fa la perdita, specialmente il modo in cui è successo. Ti fa davvero dare un’occhiata a tutto ciò che stai facendo e forse prendere alcune decisioni difficili che probabilmente non hai fatto . Quindi valuta davvero tutto ciò che stiamo facendo dall’alto verso il basso”. È un gruppo orgoglioso. È un’organizzazione che è orgogliosa di se stessa. Il proprietario vuole davvero vincere. Un’organizzazione che vuole vincere. Pensiamo di avere una buona squadra di calcio e noi serve qualche cambiamento e servono degli aggiustamenti. Pensiamo di essere stati in grado di fare un buon lavoro in questa bassa stagione per riportarci nella giusta direzione”.

Ti ha aiutato ad avere Matt Ryan Cadi tra le loro braccia. Non si sono fatti prendere dal panico, ha detto Ballard, hanno scelto di essere pazienti e tutto ha funzionato. Ryan, il giocatore dell’anno della NFL 2016, potrebbe essere esattamente il team maker di cui i Colts hanno bisogno. Ma per quanto riguarda la loro volontà di passare da Wentz, non saranno in grado di far atterrare Ryan.