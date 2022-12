L’S&P ha registrato un quarto calo consecutivo mentre i discorsi sulla recessione pesavano su Wall Street

Meta cade sul rapporto di preoccupazione dell’UE sugli annunci mirati

(Reuters) – Wall Street ha chiuso in ribasso martedì, con l’S&P 500 che ha esteso a quattro sedute la sua striscia negativa, a causa della volatilità degli investitori preoccupata per l’aumento dei tassi di interesse della Federal Reserve e per l’aumento delle voci di una recessione incombente.

Meta Platform Inc (META.O) I mercati sono scesi, con azioni in calo del 6,8% dopo le segnalazioni secondo cui i regolatori dell’UE hanno stabilito che un’azienda non dovrebbe richiedere agli utenti di acconsentire agli annunci personalizzati in base alla loro attività digitale.

Tuttavia, i titoli tecnologici hanno generalmente faticato poiché gli investitori hanno usato cautela nei confronti delle società ad alta crescita che si esibiranno lentamente in un’economia difficile. Azienda Apple (AAPL.O)Amazon.com Inc (AMZN.O) e Alfabeto Inc (GOOGL.O) È sceso tra il 2,5% e il 3%, mentre il Nasdaq è sceso per la terza seduta consecutiva.

La maggior parte degli 11 settori principali di S&P è diminuita, con i servizi energetici e le telecomunicazioni (.SPLRCL) Unisciti alla tecnologia (.SPLRCT) come leader trascurati. Servizi (.SPLRCU)un settore difensivo spesso favorito durante i periodi di incertezza economica, è stata l’unica eccezione, guadagnando lo 0,7%.

Le prospettive per la crescita economica futura erano al centro dell’attenzione martedì dopo che i commenti dei giganti finanziari hanno indicato tempi incerti a venire.

Banca d’America Corp (BAC.N) Il CEO prevede tre quarti di moderata crescita negativa per il prossimo anno, mentre JP Morgan Chase & Co (JPM.N) L’amministratore delegato Jamie Dimon ha affermato che l’inflazione ridurrà il potere d’acquisto dei consumatori e che è probabile una recessione da moderata a più pronunciata.

I loro commenti seguono le recenti opinioni di BlackRock e altri che ritengono che l’aggressiva stretta monetaria della Federal Reserve statunitense per combattere i prezzi ostinatamente alti potrebbe innescare una recessione economica nel 2023.

“Il mercato è molto reattivo in questo momento”, ha affermato David Sadkin, presidente di Bel Air Investment Advisors.

Ha notato che mentre i mercati tradizionalmente riflettevano il futuro, ora si muovono su e giù in base agli ultimi titoli.

I timori per la crescita economica arrivano in mezzo a una rivalutazione da parte degli operatori del percorso che un rialzo dei tassi di interesse prenderà in futuro, a seguito dei forti dati sull’occupazione e sul settore dei servizi negli ultimi giorni.

Le scommesse sul mercato monetario indicano una probabilità del 91% che la banca centrale statunitense alzerà i tassi di interesse di 50 punti base alla riunione politica prevista per il 13-14 dicembre e si prevede che i tassi raggiungano il picco del 4,98% a maggio 2023, rispetto a una stima 4,92% lunedì, prima del rilascio dei dati del settore dei servizi.

L’S&P 500 è salito del 13,8% in ottobre e novembre sulla speranza di minori aumenti dei tassi di interesse e utili migliori del previsto, anche se le prospettive della Fed potrebbero essere minate da ulteriori dati, compresi i prezzi alla produzione in uscita venerdì.

“Il mercato ha superato se stesso alla fine di novembre, ma poi abbiamo ottenuto alcuni buoni dati economici, quindi le persone stanno rivalutando ciò che la Fed farà la prossima settimana”, ha detto Sadkin di Bel Air.

Media industriale del Dow Jones (.DJI) È sceso di 350,76 punti, o dell’1,03%, per chiudere a 33.596,34, lo Standard & Poor’s 500. (.SPX) Ha perso 57,58 punti, pari all’1,44%, per chiudere a 3.941,26 punti e il Nasdaq Composite (diciannovesimo) È diminuito di 225,05 punti, o del 2%, per chiudere a 11.014,89 punti.

Le tensioni sulla direzione della crescita globale hanno pesato anche sui prezzi del petrolio, con il greggio statunitense che è sceso ai livelli visti l’ultima volta a gennaio, prima che l’invasione russa dell’Ucraina interrompesse i mercati di approvvigionamento. settore energetico (.SPNY) Martedì è sceso del 2,7%.

Le banche sono tra i titoli più sensibili a una recessione economica, poiché è probabile che subiscano effetti negativi da prestiti inesigibili o rallentamento della crescita dei prestiti. Indice bancario Standard & Poor’s (.SPXBK) È sceso dell’1,4% al livello di chiusura più basso dal 21 ottobre.

Il volume degli scambi sulle borse statunitensi ha raggiunto 11,01 miliardi di azioni, in linea con la media dell’intera sessione degli ultimi 20 giorni di negoziazione.

L’S&P 500 ha registrato tre nuovi massimi in 52 settimane e nove nuovi minimi; Il Nasdaq Composite ha registrato 52 nuovi massimi e 262 nuovi minimi.

Segnalazioni aggiuntive di Devik Jain, Ankika Biswas e Johan M Cherian a Bangalore e David French a New York; Montaggio di Vinay Dwivedi, Shonak Dasgupta e Lisa Shumaker

