Luna Cryptocurrency crolla a $ 0 quando le tesorerie di piano scendono dal pegging; Bitcoin alto

Il recente crollo della criptovaluta, a cui ho assistito Miliardi di dollari sono stati spazzati via dal mercato in gran parte a causa del crollo di una controversa stablecoin nota come TerraUSD O UST, che dovrebbe essere ancorato al dollaro USA.

La criptovaluta più grande del mondo è stata scambiata a circa $ 30.262,85 alle 4:00 ET di venerdì, secondo i dati di CoinGecko, in aumento dell’8% nelle ultime 24 ore dopo essere scesa a livelli che non si vedevano dalla fine del 2020 all’inizio di questa settimana.

Gli armadietti da pavimento erano attaccati e Luna. UST è chiamato stablecoin aritmetica, il che significa che il peg di $ 1 dovrebbe essere governato dal codice di base. Questo è fondamentalmente diverso da altre stablecoin come Corda E USDC Sostenuto da asset del mondo reale come le obbligazioni. I bacini sotterranei non hanno riserve nel mondo reale.

L’algoritmo del serbatoio a pavimento funziona tramite a Un complesso sistema di conio e masterizzazione di monete Per mantenere la stabilità dei prezzi. Il token UST viene creato distruggendo alcune criptovalute legate a Luna per mantenere il cambio del dollaro.

Ma l’estrema volatilità del mercato ha messo a dura prova gli armadi da pavimento e non è stato in grado di sostenere il peg.

L’aggiunta di ulteriori complicazioni è il fatto che la blockchain Terra che supporta UST e Luna ha interrotto l’elaborazione delle transazioni due volte in meno di 24 ore.

Oltre alla saga delle criptovalute, i mercati delle criptovalute sono stati colpiti da una serie di altri venti contrari, incluso il top Alta inflazione e tassi di interesse che ha causato il Vendi nei mercati azionari globali filtrato. I movimenti dei prezzi delle criptovalute sono stati collegati ai mercati azionari.

“La situazione Luna/UST ha influenzato molto il sentiment del mercato. Nel complesso, la maggior parte delle criptovalute è in ribasso”. [more than] 50%. La combinazione di ciò con i problemi di inflazione e la crescita globale in genere non fa ben sperare per le criptovalute, ha affermato Vijay Ayyar, vicepresidente dello sviluppo aziendale e internazionale presso lo scambio di criptovalute Luno.

Anche un importante rally di Bitcoin potrebbe non essere sostenibile.

“In tali mercati, è normale vedere un ritracciamento del 10-30%. Di solito si tratta di un ritracciamento di un mercato ribassista, che testa i precedenti livelli di supporto come resistenza”, ha affermato Ayyar.