L'uragano Beryl si sta dirigendo verso la Giamaica come una tempesta record di categoria 5 dopo aver lasciato in rovina le isole dei Caraibi





Uragano Beryl, ora un potenziale uragano Tempesta catastrofica di categoria 5Lunedì una nave da guerra americana ha puntato la sua attenzione verso la costa della Giamaica dopo aver ucciso almeno una persona e devastato intere isole dei Caraibi.

La tempesta Beryl si sta allontanando dalle Isole Sopravento con venti a 165 miglia orarie dopo aver distrutto dozzine di case a Grenada e St. Vincent e Grenadine, molte delle quali rimangono senza elettricità né acqua. Si prevede che entro mercoledì pomeriggio la tempesta colpirà la Giamaica con venti e alte maree potenzialmente letali.

La tempesta continua a battere i record con un inizio eccezionalmente anticipato della stagione degli uragani, diventando ora il più antico uragano di categoria 5 mai registrato e la seconda tempesta atlantica di questa forza registrata a luglio.

L’ufficio del governatore di Grenada ha detto che ci sono voluti solo pochi minuti perché l’uragano Beryl colpisse Grenada lunedì, distruggendo edifici e tagliando l’elettricità e il servizio telefonico a quasi tutti i residenti dell’isola.

“In mezz’ora, Kariakoo è stata rasa al suolo”, ha detto lunedì il primo ministro di Grenada, il diacono Mitchell.

Il primo ministro Ralph Gonsalves ha affermato che un percorso di “enorme distruzione, dolore e sofferenza” ha attraversato la vicina nazione di Saint Vincent e Grenadine, dove almeno una persona è stata dichiarata morta. Anche l’elettricità è stata interrotta in alcune parti delle isole, compresi gli ospedali, e l’acqua è stata interrotta in altre parti.

Gonsalves ha affermato che circa il 90% delle case sull’isola di Union nel paese sono state danneggiate o distrutte. Anche centinaia di altre case e numerose scuole, chiese ed edifici governativi a St. Vincent hanno subito gravi danni.

“Domani ci sveglieremo con il nostro impegno e la nostra convinzione per ricostruire le nostre vite e quelle delle nostre famiglie”, ha detto lunedì sera Gonsalves.

Anche se è probabile che la forza di Beryl oscilli nei prossimi giorni, secondo l’Hurricane Center si prevede che rimanga un “grande uragano estremamente pericoloso” – categoria 3 o più forte – fino a metà settimana.

L’uragano continuerà a portare forti venti, forti piogge e onde enormi che si estenderanno oltre il suo centro su gran parte dei Caraibi. Anche se il Beryl non approdasse in Giamaica, la sua estensione verso l’esterno avrà conseguenze importanti.

Beryl attacca Hispaniola martedì: Martedì, mentre l’uragano Beryl si avvicina ai Caraibi, Hispaniola sarà colpita da forti venti e pioggia. Sono probabili maree fino a 3 piedi e precipitazioni da 2 a 6 pollici.

•La Giamaica si prepara a gravi impatti: Un allarme uragano è stato emesso in Giamaica, mentre i funzionari governativi attivano i protocolli nazionali di risposta ai disastri. Una pericolosa ondata di tempesta potrebbe aumentare il livello dell’acqua da 3 a 5 piedi sopra i normali livelli di marea in tutta l’isola. Mercoledì sono attesi anche 4-8 pollici di pioggia, con quantità locali fino a 12 pollici, che potrebbero causare improvvise inondazioni.

• Proroga dello stato di emergenza a Grenada: Nyla K ha detto: Etienne, portavoce della Presidenza del Consiglio, ha dichiarato che lo stato di emergenza a Grenada è stato prorogato fino al 7 luglio a causa dei gravi danni causati dalla tempesta. Ha aggiunto che circa il 95% di Grenada ha perso elettricità. Anche i servizi di comunicazione sono stati interrotti e alcune persone hanno perso il servizio Internet.

•Saint Vincent e Grenadine si precipita a ripristinare l’elettricità: Il primo ministro Gonsalves ha dichiarato lunedì che le autorità locali stanno “lavorando con entusiasmo, velocità e grande attenzione per fornire elettricità in alcuni luoghi stasera”. Molti alberi sono crollati sulle linee elettriche. Tuttavia, gli edifici governativi riapriranno martedì e il Primo Ministro ha esortato gli imprenditori ad aprire le porte, se possibile.

Randy Brooks/AFP/Getty Images Barche da pesca danneggiate riposano sulla spiaggia dopo il passaggio dell’uragano Beryl al mercato del pesce di Bridgetown, Bridgetown, Barbados, il 1° luglio.

• Un duro colpo per l’industria della pesca delle Barbados: Sebbene le Barbados abbiano resistito al peso della tempesta, le massicce tempeste hanno danneggiato molti pescherecci, una perdita enorme per l’industria della pesca del paese. Lunedì il primo ministro Mia Amor Mottley ha dichiarato che almeno 20 navi sono affondate. I residenti del complesso di pesca osservavano impotenti le onde violente che si schiantavano sulle barche o le trascinavano sott’acqua, ha riferito l’affiliata della CNN CBC. “Non c’è altro che possiamo fare se non restare a guardare la devastazione totale e la perdita dei nostri mezzi di sussistenza”, ha detto un residente alla CBC.

• Avvisi di tempesta tropicale: Gli avvisi di tempesta tropicale rimangono in vigore dalla costa meridionale della Repubblica Dominicana, da Punta Palenque a ovest fino al confine con Haiti e attraverso la costa meridionale di Haiti fino ad Anse de Hainaut. Martedì sera si prevede che i venti con forza di tempesta tropicale cominceranno ad Haiti e nella Repubblica Dominicana.

• La squadra di cricket e i suoi tifosi sono bloccati: Alcuni tifosi di cricket che si sono recati alle Barbados per la Coppa del mondo di cricket – e persino la stessa squadra indiana vincitrice – non sono stati in grado di lasciare l’isola poiché l’uragano Beryl ha costretto l’aeroporto internazionale Grantley Adams a sospendere le operazioni. Ma Motley ha detto che probabilmente la squadra indiana tornerà a casa martedì dopo la prevista riapertura dell’aeroporto.

Il rapido rafforzamento e l’arrivo anticipato dell’uragano Brill sono estremamente rari nella stagione degli uragani nell’Atlantico, ed è un segnale preoccupante che questa stagione sarà tutt’altro che normale alla luce del riscaldamento globale dovuto ai cambiamenti climatici indotti dall’uomo.

La tempesta ha già battuto diversi record. Domenica è diventato il primo grande uragano – definito come uragano di categoria 3 o superiore – nell’Oceano Atlantico in 58 anni e l’unico a raggiungere lo stato di categoria 4 a giugno.

Secondo i dati della National Oceanic and Atmospheric Administration risalenti al 1851, è anche l’uragano più forte conosciuto che abbia attraversato le Isole Sopravento Meridionali, che si trovano sul bordo orientale del Mar dei Caraibi.

L’uragano è riuscito a riprendersi perché l’oceano è ora caldo come di solito nel pieno della stagione degli uragani, ha affermato Jim Kossin, esperto di uragani e consulente scientifico presso la First Street Foundation senza scopo di lucro.

“Gli uragani non sanno in che mese ci troviamo, conoscono solo l’ambiente che li circonda”, ha detto Kossin alla CNN “Beryl sta battendo i record per giugno perché pensa che siamo a settembre”.

Il calore dell’oceano che alimenta la potenza senza precedenti di Beryl “ha certamente un’impronta umana”, ha aggiunto Kosen.

I meteorologi hanno avvertito che la stagione degli uragani di quest’anno è destinata ad attività anomale. I meteorologi lo prevedono Si prevede che in questa stagione si verificheranno tra le 17 e le 25 tempeste nominate, 13 delle quali sono diventate uragani.

Abel Alvarado, Brandon Miller, Sahar Akbarzai, Mary Gilbert, Hira Humayun, Robert Shackelford e Isaac Yee della CNN. Duarte Mendonca e Manvina Suri hanno contribuito a questo rapporto.