“Mad Max: Furiosa” è il culmine della visione unica di George Miller

Cavalcando l’onda dell’hype dalla première al SXSW, Capro espiatorio La calda stagione estiva doveva iniziare in grande stile. Ryan Gosling, la star del film, lo era davvero Si parla di piani per un sequel, per il quale la sceneggiatura è già stata scritta. Sfortunatamente, sembra molto più probabile Capro espiatorio Sarà una cosa una tantum. Dopo Fine settimana di apertura deludente, almeno per quanto riguarda il suo budget di 130 milioni di dollari, il film è già disponibile sulle piattaforme digitali, il che sembra un’ondata di bandiera bianca da parte della Universal Pictures. Invece di avviare un nuovo entusiasmante franchising basato sulla vecchia proprietà intellettuale, Capro espiatorio Sembra destinato a seguire le orme di un altro veicolo guidato da Gosling, Bravi ragazzi: Un film molto amato che è stato ritirato perché non era venuta al cinema abbastanza gente da giustificare un seguito.

naturalmente, Capro espiatorioIl destino non è una novità: Hollywood è piena di aspiranti franchisee che non riescono a farcela. Anche con recensioni estremamente positive e un simpatico protagonista che ha appena iniziato a recitare nel film più importante del 2023, nulla è certo. Ma forse il modo migliore per creare un universo cinematografico, soprattutto uno non legato a nessuna proprietà intellettuale di alto profilo, è non avere mai grandi ambizioni nel creare un universo cinematografico. Dopotutto, ha dato vita a uno dei nostri più grandi franchise in corso Niente di più di un budget di $ 350.000 Sulle strade secondarie dell’Australia.

Prodotto originale Mad Max È roba da leggenda: un processo che il regista e co-sceneggiatore George Miller ha descritto, erroneamente, come “film di guerriglia”. Miller, un ex medico del pronto soccorso, ha dovuto essere creativo con il suo budget ridotto quando ha realizzato il suo film d’esordio, su un mondo sull’orlo del collasso sociale. Miller e il suo partner di produzione Byron Kennedy se ne occuperanno Chiamate mediche di emergenza Solo per raccogliere fondi per la produzione. Invece di ricevere lo stipendio, alcuni membri dell’equipaggio lo ricevevano Pagato in casse di birra. Erano alcuni oggetti di scena Rubato dalle vetrine (Tornò più tardi.) Per rendere le cose più difficili, Mad MaxL’attrazione più grande del film sono state alcune audaci acrobazie al volante, mentre l’eroe del film, il poliziotto della strada Max Rockatansky (Mel Gibson), decide di vendicarsi dopo che la sua famiglia è stata assassinata da una sadica banda di motociclisti. (Miller e Kennedy hanno ripulito personalmente le strade dopo aver girato le acrobazie.) Mad MaxQuesto business formidabile è quasi inconcepibile date le sue origini instabili.

Nonostante alcune recensioni polarizzanti al momento del suo rilascio iniziale –IL Il New York Times Sparagli “Brutto e incoerente”—Mad Max Farà la storia e guadagnerà 100 milioni di dollari È diventato il film più redditizio di tutti i tempi. (Il film alla fine perderebbe questo ruolo a favore di… Il progetto Blair Witch.)Continua, Guerriero della stradaCiò seguì presto, a quel punto Miller iniziò a lavorare con fondi ancora più grandi, per un importo di 3 milioni di dollari. Potrebbe sembrare un budget modesto, ma era circa 10 volte il costo del film originale ed era più che sufficiente per Miller per realizzare scene audaci insieme al film. Mad Max La discesa del mondo nel caos. Anche per gli standard del cinema moderno, le scene dell’inseguimento sono azzeccate Guerriero della strada– incluso un momento in cui lo stuntman motociclista Jay Norris Frattura del femore (La sequenza che porta al montaggio finale) – Davvero sorprendente. Guardando indietro, sembra un piccolo miracolo che nessuno sia morto durante la produzione.

Sebbene sia il terzo film della trilogia originale, Oltre la cupola del tuono, è più commerciale – aveva un budget maggiore, un rating PG-13 e una stella importante in Tina Turner – Miller non ha mai smesso di marciare al ritmo del suo stesso tamburo. La cosa più vicina a “conoscere” questo franchise è la morte della famiglia di Max; Il resto della storia assume un aspetto quasi mitico, poiché il protagonista stanco e taciturno vaga per la terra desolata dopo aver salvato ogni volta la situazione. Non c’è alcun senso di logica interna o continuità: appare Bruce Spence Guerriero della strada E Oltre la cupola del tuono Essendo due personaggi separati… sono entrambi piloti. I punk si vestono con gloriosi abiti BDSM. L’uomo più spaventoso del mondo Guerriero della strada Trascorre l’intero film in capitoli senza asini. È pazzesco. lei è perfetta.

Il senso di unicità di questi film gioca un ruolo enorme nel franchise Impatto duraturo sulla cultura popolare. Miller non ha dovuto compromettere la sua visione, perché Mad Max È iniziato in piccolo e non aveva bisogno di battere un record di redditività per meritare un seguito: ha trovato un pubblico disponibile ed è cresciuto. Quando si tratta di Hollywood, questo è un percorso familiare per alcuni grandi film horror, tra cui… Halloween, venerdì 13, Un incubo in Elm Street, Attività paranormaleE opinione. (Strano ma vero: opinione Le menti erano James Wan e Lee Whannell Ispirato dalla fine Mad Maxquando Max ammanetta un motociclista a un’auto in fiamme prima di dargli la possibilità di tagliargli le manette o l’arto.) Ma è raro che i franchise non horror inizino con un budget così piccolo prima di espandersi: roccioso E La situazione o la fine Mi viene in mente qualcosa del genere, ma in termini di successi più contemporanei John Wick Sembra sempre più un unicorno. (Fino ad allora, John Wick Anch’io sono riuscito a malapena a sollevarmi da terra Solo un distributore ha fatto l’offerta COSÌ.)

Naturalmente, il vantaggio di prendere le cose con calma significa che i cineasti possono raccogliere i frutti con un seguito più ampio. Al momento della sua emissione, Terminator 2: Il Giorno del Giudizio È stato il film più costoso mai realizzato e ha più che giustificato l’enorme investimento. roccioso Sta ancora producendo nuove puntate Dottrina spin-off; Con l’aiuto di un budget di 100 milioni di dollari, John Wick: capitolo 4 È emerso come uno dei migliori film d’azione del secolo. E quando Miller ha finalmente ottenuto le principali risorse dello studio per crearlo Mad Max: Furia Strada– Un film che supera di gran lunga i budget del film precedente Mad Max Considerando tutti i dati, ha più che consegnato la merce. A detta di tutti, Strada della rabbia La produzione è stata un incuboma il risultato finale è addirittura un enorme successo Gli altri registi non riescono a capirlo: Un’orgia di carneficina veicolare diversa da qualsiasi cosa prima.

Dopo un travolgente successo di critica e sei Oscar Strada della rabbia, è difficile credere che la Warner Bros. Non ha comprato tutto ciò che Miller stava vendendo. Nel tentativo di minare lo studio del regista Crea un taglio alternativo A Strada della rabbia Fortunatamente non ha mai visto la luce. Ma il fatto che Miller abbia dovuto fare i conti con le interferenze della Warner Bros. In primo luogo, parla di un problema fondamentale all’interno del moderno ecosistema di successo: gli studi cinematografici potrebbero non riconoscere nemmeno la grandezza quando lo vedono, soprattutto quando non c’è un unico punto di paragone per un film. Strada della rabbiaDimensioni e ambizione. Di volta in volta, gli studi più importanti sono così avversi al rischio da dimenticare che il rischio, il più delle volte, è ciò che resiste alla prova del tempo.

Piace Furiosa: la saga di Mad Max Dirigendosi verso i cinema, sembra che Miller abbia avuto meno supervisione da parte dello studio per realizzare la sua grande visione questa volta. Avendo già visto il film, sono rimasto sbalordito da ciò che Miller ha realizzato. Furiosa È una bestia molto diversa da Strada della rabbiaMa mantiene il costante slancio in avanti del suo predecessore. La costruzione del mondo è fantastica, la storia è straziante e interessante e Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth offrono le migliori interpretazioni della loro carriera. Da allora non ho smesso di pensarci. Detto tutto, Furiosa È un film che ti ricorda perché amiamo andare al cinema: essere trasportati, rimanere incantati, sperimentare qualcosa che non abbiamo mai visto prima. Resta da vedere se Miller tornerà o meno nel mondo Mad Max In futuro, questo privilegio unico dovrebbe essere apprezzato. Ogni volta che un film di successo con un così chiaro senso di paternità riesce a passare attraverso la pipeline di produzione di uno studio bella giornata.