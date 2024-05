Magic Leap è il nuovo partner misterioso di Google per le cuffie XR

Google Glass e Magic Leap sono stati tra i più grandi flop tecnologici degli ultimi dieci anni, ma le loro idee fondamentali possono supportare qualcosa di degno e nuovo? Potremmo scoprirlo perché Google e Magic Leap hanno ora una “partnership tecnologica strategica dalle molteplici sfaccettature” progettata per “migliorare il futuro dell’ecosistema XR attraverso offerte di prodotti unici e innovativi”.

Non è affatto chiaro però cosa comporti l’accordo comunicato stampa Magic Leap è ripetutamente orgoglioso dell’ottica e dell’esperienza produttiva di Magic Leap, esperienza che, secondo lui, produce “oculari ad alta precisione con tassi di produzione incredibilmente elevati e qualità su larga scala”. (IIRC, la società stessa non ha mai spedito cuffie con un prezzo consigliato inferiore a $ 2.000 e non ha mai condiviso i numeri di vendita, quindi la “dimensione” potrebbe essere relativa.)