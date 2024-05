Sotto pressione, Biden consente all’Ucraina di usare le armi statunitensi per colpire la Russia

A quel punto, Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale del presidente, aveva cominciato a cambiare opinione, hanno detto alti funzionari. Lo stesso hanno fatto gli alleati degli Stati Uniti: settimane fa la Gran Bretagna ha consentito all’Ucraina di utilizzare i sistemi missilistici Storm Shadow a lungo raggio per lanciare attacchi ovunque in Russia, e recentemente Francia e Germania hanno preso la stessa posizione. Lo stesso ha fatto Jens Stoltenberg, segretario generale della NATO.

La decisione arriva dopo settimane di discussioni con gli ucraini dopo che la Russia ha iniziato una grande offensiva su Kharkiv.

Poiché Kharkiv è così vicina alla Russia, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha ripetutamente esercitato pressioni su Biden e i suoi collaboratori affinché avessero il diritto di reagire all’interno della Russia. Biden ha ignorato queste richieste per mesi, temendo che l’uso delle armi americane avrebbe aggravato il conflitto e messo gli Stati Uniti in uno scontro diretto con la Russia.

Quando si pentì, lo fece nel modo più ristretto. Funzionari statunitensi hanno affermato che il permesso di Biden era riservato solo all’Ucraina per colpire siti militari in Russia utilizzati per attaccare la regione di Kharkiv. Agli attacchi della Russia in altre aree – anche vicino alla capitale Kiev – non si può rispondere con l’uso delle armi americane.

Un alto funzionario statunitense a Washington ha affermato che la politica dell’amministrazione che vieta all’Ucraina di utilizzare armi di fabbricazione statunitense per lanciare attacchi “a lungo raggio” all’interno della Russia non è cambiata.