Marina “ha pianto ascoltando” “Girl, So Conusing” di Charli XCX e Lorde

Come aveva previsto Charli Ha colpito anche una delle prime amiche di Charlie, Marina, che ha raccontato di aver pianto mentre ascoltava i due cantanti elaborare le loro differenze sulla traccia.

“È bellissimo. Ho pianto ascoltandolo”, ha scritto Marina Congratulazioni per il popolare album @charli_xcx.

Poco dopo, Charli XCX ha risposto al tweet, scrivendo: “Aww Marina!! Ragazze di Tumblr, alzatevi!” In risposta, Marina ha scritto: “Piangendo

In “Girl, So Conusing”, Charli canta delle sue tendenze insicure riguardo alla sua relazione “imbarazzante” con Lorde, con cui non ha “molto in comune” oltre ad essere due degli artisti preferiti di Internet. “Parliamo di fare musica/Ma non so se è sincero”, canta Charlie.

Wow Marina!! Le ragazze di Tumblr volano! – Charlie (@charli_xcx) 21 giugno 2024

Lo scambio tra Marina e Charlie sembra anche raffigurare la coppia che seppellisce pubblicamente l’ascia di guerra dopo aver litigato nel 2016 durante un servizio fotografico. All’epoca, Marina scrisse: “THAT FROOT LOOKS Familiar”, una frase che ora è diventata un meme tra i set di entrambi gli artisti, sotto una foto che sembrava simile alle foto promozionali di Marina per Fruttache era diminuito l’anno precedente.

A quel tempo, Marina ha fatto seguito al commento twittando: “Le foto sono proprietà artistica. Per favore rispetta i tuoi colleghi artisti. In risposta, Charli ha rilasciato una dichiarazione in difesa della foto e del suo lavoro con lo stesso fotografo di Marina: “Non sono qui per imitare o ‘rubare’ l’arte… Che senso ha?”

Prima della spaccatura, il duo ha lavorato insieme su una canzone intitolata “Just Desserts” nel 2013 che è diventata virale. Rilasciato ufficialmente Ma è disponibile sui canali YouTube della coppia. Quell’anno Charli aprì anche per Marina nel Lonely Hearts Club Tour.

L’anno scorso, su @360_brat Instagram, Charlie Rispondi a un commento Ha condiviso che i due non erano amici ma che si sentiva “onestamente ferita, turbata e confusa” dalla decisione di Marina di contattarla sui social media in quel momento.

Scelti dall’editore

“Mi sentivo come se sapesse che stava mandando persone a” contattarmi “online, e come persona che ammiro, ho pensato che fosse davvero brutto in quel momento”, ha scritto Charlie. “Adesso adoro il fatto che l’intera faccenda sia così divertente che è come se ci fosse carne di manzo sopra il limone.”

A causa della storia che coinvolge il frutto, i fan hanno scherzato su X Friday dicendo che la coppia avrebbe dovuto, come hanno fatto Charli e Lorde, “risolvere le cose” su un remix della canzone di Charli “Apple”. Marina ha seguito Charlie anche sui social dopo il dolce scambio.

Comune

Marina si appresta a pubblicare una raccolta di poesie dal titolo Mangia il mondo Nel mese di ottobre ha detto Rolling Stone Ad aprile stava scrivendo nuova musica ma non aveva “ancora iniziato a produrre nulla”.

“Il libro mi ha dato lo spazio per poter esplorare cose di cui non ero felice di me stessa in un modo che non pensavo di poter ottenere con la musica”, ha detto.