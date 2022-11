Martha Stewart ha avuto un appuntamento con una star di 55 anni e lui non riusciva a smettere di cantare le sue lodi

Sembra che sappiamo tutto quello che possiamo sapere Marta StewartDai suoi umili inizi alla sua fine, L’amicizia con il suo migliore amico Snoop Dogg. Diamine, sappiamo anche perché Lei e Anthony Hopkins si sono lasciati Dopo qualche mese di fidanzamento! Ma ora, una nuova star di Hollywood ha rivelato che lui e la Stewart non solo sono usciti alcune volte, ma l’hanno presa da solo.

Qualche ipotesi? Non è altro che Young Gravy che ha versato i fagioli.

Un giovane rapper ha recentemente rivelato Intervista con ET Canada Lui e la leggenda culinaria hanno un legame così forte che lo ha menzionato come appuntamento in un evento vicino. Dicendo loro che si sono “fermati un paio di volte”, ha iniziato dicendo: “Mi manca cucinare, i puma e molte delle cose che Un po’ come Martha Stewart. Così ho intitolato una canzone a lei e le persone della sua squadra l’hanno ascoltata e gliel’hanno mostrata. Li hanno contattati e abbiamo fatto una campagna commerciale completa e ci siamo fermati alcune volte”.

Si sono avvicinati così tanto che l’ha portata come appuntamento al bat mitzvah. “L’ho comprata per il mio appuntamento con il bat mitzvah. Martha ed io siamo vicini, sì. Facciamo spesso il check-in. È bellissima.”

Non solo la Stewart è stata collegata al rapper TikTok-viral, ma ultimamente è stata anche al centro delle voci sugli appuntamenti che circondano Lei e il suo ragazzo Pete Davidson. Dopo che sono stati fotografati tenendosi per mano Cena dell’Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca All’inizio di quest’anno, le persone pensavano che avrebbero iniziato a frequentarsi.

Recentemente sul tappeto rosso per CFDA Premi, non ha escluso la possibilità di incontri di Davidson, dicendo interessato al commercio, “Beh, un giorno saprai quando avremo il nostro appuntamento.”

