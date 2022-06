Marvel’s Spider-Man Remastered uscirà per PC ad agosto, Miles Morales questo autunno

Durante l’ultimo State of Play di Sony, le seguenti esclusive PlayStation sono state confermate per oscillare su PC: Marvel’s Spider-Man Remastered e Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

La presentazione ha mostrato un trailer dello stato di avanzamento di Spider-Man Remastered – confermando una data di uscita il 12 agosto – mentre il Blog PlayStation Miles Morales ha confermato che arriverà anche su PC questo autunno. Spider-Man Remastered segue Spider-Man mentre difende New York City da Electro, Rhino, Mister Negative e altri. Il trailer di State of Play conferma che la versione PC del gioco includerà anche i tre capitoli scaricabili: Silver Lining, Turf Wars e La città che non dorme mai.

Ora gioca: Trailer per PC rimasterizzato di Marvel's Spider-Man | Sony State of Play giugno 2022

Marvel’s Spider-Man è stato originariamente lanciato su PlayStation 4 a settembre 2018. La versione rimasterizzata è arrivata con la versione finale di Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, lanciata con PlayStation 5 il 12 novembre 2020.

Marvel’s Spider-Man 2 è stato annunciato durante lo show PlayStation nel settembre 2021, con Peter Parker e Miles Morales che si sono uniti per combattere il crimine. Venom, il nemico più famoso di Spider-Man, è stato preso in giro per far parte in qualche modo del sequel.