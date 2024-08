Mauricio Umansky fa sesso con la sua nuova ragazza sulla spiaggia in Messico

Maurizio Umanskij Si sta chiaramente riprendendo dalla pausa del suo programma Netflix… va in spiaggia in Messico con la sua nuova ragazza – e fa una nuotata piena d’amore.

La star dei reality è andata in spiaggia al One&Only Mandarina Resort in Messico… un resort fuori Puerto Vallarta – dove si è tolto la maglietta e ha passeggiato per la spiaggia con… Nikita Khan Indossare un bikini.

Mauricio e Nikita sono stati avvistati in giro per la Grecia in vacanza il mese scorso. fare All’aeroporto e Fai delle escursioni Vicino a Mykonos. E ora sembra che lo stiano riavviando in Messico.