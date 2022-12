“Mi ricorda me” – la leggenda della WWE commenta Ronda Rousey a Survivor Series

Il WWE Hall of Famer Booker T ha rivelato che Ronda Rousey alla Survivor Series gli ha ricordato un posto che aveva con Triple H.

Lo scorso sabato, Ronda Rousey ha sconfitto Shotzi alle Survivor Series: WarGames per mantenere lo SmackDown Women’s Championship contro Shotzi. Tuttavia, la partita ha avuto un’ambientazione imbarazzante quando Shotzi ha tentato un DDT Rousey sull’apron, solo per il campionato femminile di SmackDown che lo ha lasciato cadere a terra in un apparente pasticcio.

nel suo ultimo episodio Lotta vera podcast, Booker T ha commentato l’imperfezione di Rossi, affermando che gli ricorda se stesso.

“Ho visto l’unica mossa che stavano mostrando online in cui Shotzy è andato per un DDT sulla corda fino all’apron, parte dura al tappeto e Ronda [laughs], “Lascia che mi protegga su questo.” Ricordo che Hunter ha chiamato lo sfondo e mi sono aggrappato a quella corda molto forte, e non faccio sfondi [laughs]. Sai cosa intendo? Rhonda mi ha ricordato B [laughs]. Ma questo posto riceve molta, molta attenzione.” (0:01 – 0:46)

Puoi dare un’occhiata al video qui sotto:

Guarda il dietro le quinte di Ronda Rousey che esegue un popolare promo su una due volte campionessa femminile prima del suo match di SmackDown. quaggiù.

La performance sul ring di Ronda Rousey in WWE è sotto tiro

Ronda Rousey è stata recentemente messa sotto accusa per la sua presunta scarsa prestazione sul ring. Alcune voci hanno anche suggerito che la campionessa femminile di SmackDown sia dura sul ring.

collega star di SmackDown Zelina Vega di recente Affronta queste vocidichiarando che le piacerebbe avere Rousey in WWE.

“Non sono mai stato sul ring con lei in quel senso in cui ho fatto dei passi da lei. Quindi non posso dire se fosse crudele o no… non la vedo provare a fare un ** sulle persone o cercando specificamente di ferire le persone per qualsiasi motivo “, ha detto. Motivi. Ognuno ha i propri rapporti personali con le persone, ma mi piacerebbe che tu fossi con noi”. (Questa è droga)

Il “Fire Ronda Rousey” andava di moda mentre l’universo WWE era diviso dal suo percorso attuale. Scopri i dettagli quaggiù.

Si prega di accreditare Reality of Wrestling e dare un H/T a Sportskeeda se si utilizzano le versioni di cui sopra.

La leggenda della WWE ritiene che Vince McMahon possa incolpare solo se stesso per la sua situazione. Più dettagli quaggiù

A cura di Ashvinkumar Patel