Microsoft Flight Simulator – PMDG discute i progressi su Boeing 737 e 777; Il Newark Liberty Airport riceve nuovi screenshot e annunci Chetumal

Gli sviluppatori di terze parti hanno avuto notizie da condividere sui prossimi componenti aggiuntivi per Microsoft Flight Simulator, inclusi Airplane e Scene.

Iniziamo con PMDG, che ha fatto un grande pacchetto di aggiornamenti sui suoi prodotti. Ecco un riassunto.

Aggiornamento in arrivo per tutti Boeing 737. Linea Comprese “correzioni, messa a punto e miglioramenti” comprese modifiche per “migliorare la stabilità delle funzioni relative al controllo come beccheggio, imbardata, rollio e spinta”. Dovrebbe arrivare tra pochi giorni, seguito da un altro “per stabilizzare ulteriormente il canale di pagamento quando si lavora in modalità A/T”.

Il 737-900 è in preparazione per il beta test, con una “ipotesi migliore” per il rilascio a metà novembre.

Il lancio della linea 737 sul mercato ufficiale partirà “presto” ma PMDG sta andando piano per assicurarsi che il prodotto sia maturo.

Poiché Asobo e Microsoft stanno ancora lavorando sulla compatibilità con i progetti C++/WASM su Xbox, PMDG sta aspettando di risolvere questo processo prima di rilasciare (in realtà un ripubblicato) DC-6 su console. Al termine, lavorerai in coordinamento con Microsoft per assicurarti che anche i dispositivi 737 siano compatibili.

Ultimo ma non meno importante, un po’ di succo per quanto riguarda il 777.

“Questo progetto è in pieno svolgimento – in realtà ha fatto più progressi del previsto mentre ero in vacanza. Ho suggerito al team che questa era una buona indicazione del fatto che forse dovevo rimanere in vacanza, ma non c’era una sensazione generale di accordo in quel riguardo. .

Il modello di cabina di pilotaggio per questo progetto è assolutamente sbalorditivo e, poiché abbiamo utilizzato una cabina di pilotaggio “amata” come base per la nostra costruzione, presenta più dell’usura e degli abusi di manutenzione che ti aspetteresti di trovare in un servizio aereo. Per coloro che non mi hanno visto fatelo notare: abbiamo usato un 737 nuovo di zecca (non ancora in servizio) per un 737 per MSFS, abbiamo utilizzato la durata media della vita di un 777 e il nostro 747 riparabile a morte come base per questo prodotto . Ti darà una buona visione dell’età – e prima che qualcuno chieda, no, non abbiamo davvero intenzione di lasciarti scegliere l’età della cabina di pilotaggio. È un’enorme quantità di lavoro per abbinare modelli 3D e trame, poiché le tecniche che utilizziamo creano molte imperfezioni fino al livello del modello… ma aspetta di vederlo: è fantastico! “