Mister C, il pionieristico DJ di Brooklyn, muore all'età di 57 anni

Il signor C si è dimesso per la prima volta dalla stazione per un breve periodo nel 2013 dopo che è stato rivelato che aveva sollecitato i servizi di prostitute transessuali.

Le domande sulla sua sessualità hanno fatto arrabbiare la comunità hip-hop, che da tempo lotta contro l'omofobia. È tornato brevemente alla stazione prima di partire definitivamente nel 2014.

Mr. C, figura ancora molto rispettata, continuò a registrare dischi nei club e in altri programmi radiofonici. Prima della sua morte, ha tenuto il suo spettacolo di ritorno al passato su 94.7 The Block NYC.

Dopo l'annuncio della sua morte mercoledì, la stazione ha onorato Mr. C riproducendo una registrazione del suo mix tributo del 2022 a Notorious B.I.G. in quello che sarebbe stato il cinquantesimo compleanno del defunto rapper.

Prima di The Notorious B.I.G., ha fatto il DJ con Big Daddy Kane. A Mister Cee viene anche riconosciuto il merito di aver contribuito a promuovere la carriera di 50 Cent e di altre star del rap.

Un elenco completo dei sopravvissuti del signor C non era immediatamente disponibile.

In un'intervista Nel podcast Kitchen Talk Inserito nel 2021, Mister Cee ha mostrato ai conduttori una foto di se stesso da bambino di 3 anni con in mano un disco di 45 giri. Ha notato che suo padre gli ha dato la foto prima di morire nel 1993, lo stesso anno in cui Mr. C si è unito agli Hot 97.

Ha aggiunto: “Mi ha detto: ‘Sapevo che questo era quello che avresti fatto’”.