In che modo le tariffe delle assicurazioni auto hanno alimentato l’inflazione?

Il rapporto sull'inflazione di mercoledì ha mostrato che la crescita dei prezzi al consumo continua ad aumentare.

Lo riferisce il Bureau of Labor Statistics prezzo crescita A marzo ha accelerato al 3,5%.Dal 3,2% di febbraio.

Poche categorie hanno registrato un salto anno su anno così grande come l’assicurazione auto, che è aumentata del 22% a marzo 2023, il balzo anno su anno più significativo in quella categoria dal 1976.

Negli ultimi anni, i tassi medi di assicurazione auto sono aumentati del 43%.

Da aprile Nazionale Costo medio dell'assicurazione auto Secondo Bankrate, sono $ 2.314 all'anno per la copertura completa e $ 644 all'anno per quella minima.

Ciò equivale a circa $ 193 al mese per la copertura completa e $ 54 per la copertura minima.

Una serie di fattori determinano l’importo addebitato dalle compagnie assicurative ai conducenti, ma il costo di quasi tutti sembra essere in aumento.

Uno dei fattori principali è semplicemente l’alto costo dei veicoli moderni stessi. Oggi un’auto nuova costa circa 10.000 dollari in più rispetto a prima della pandemia. Diamo la colpa ai problemi della catena di fornitura che hanno portato a un aumento dei costi delle parti dei veicoli, a un aumento del costo della manodopera e della domanda dei clienti, che ha naturalmente portato a prezzi più alti.

Anche la crescente sofisticazione della tecnologia nei veicoli di oggi contribuisce all'aumento dei costi, ha affermato Robert Passmore, vicepresidente della divisione linee personali presso l'American Property Casualty Insurance Association. Telecamere e sensori, utilizzati in molte tecnologie di assistenza alla guida, come la frenata di emergenza, il parcheggio automatizzato e il monitoraggio degli angoli ciechi, richiedono la sostituzione di parti più costose. Sono anche soggetti a costi di manodopera più elevati, ha affermato Passmore.

Anche le riparazioni più complesse e costose richiedono più tempo e ciò si traduce in costi più elevati per i veicoli, ha affermato Passmore. La carenza di lavoratori ha portato a salari più alti per i tecnici.

Allo stesso tempo, l’elevato costo di acquisto di un’auto ha spinto alcuni conducenti a tenere la propria auto più a lungo. Man mano che un veicolo invecchia, aumenta la probabilità di guasti, aumentando la domanda di servizi di riparazione, ha affermato Sarah House, amministratore delegato e capo economista di Wells Fargo.

“Le compagnie di assicurazione stanno cercando di recuperare sinistri che sono molto costosi”, ha detto House.

Ci sono anche altri fattori che entrano in gioco. Secondo l'Insurance Information Institute, che rappresenta gli assicuratori e il settore assicurativo, anche la gravità dei sinistri, comprese le spese mediche e le spese legali che insorgono nelle controversie sui sinistri, è in aumento.

Negli anni immediatamente successivi allo scoppio della pandemia di COVID-19, le compagnie assicurative hanno subito enormi perdite. Ciò è in parte dovuto a un aumento del cattivo comportamento dei conducenti. Di conseguenza, hanno spinto i regolatori statali, che stabiliscono quanto alti possono arrivare i tassi di interesse, a consentire loro di addebitare premi più alti, minacciando, in alcuni casi, di abbandonare completamente gli stati se non lo fanno. Secondo S&P Global Market Intelligence, queste società sono state in grado di ottenere significativi aumenti dei tassi di interesse.

La cattiva notizia è che non si vede la fine della pressione sui costi.

Gli assicuratori hanno chiesto aumenti dei tassi per tutta la fine del 2023 e l’inizio di quest’anno, ha affermato in una e-mail l’analista di Bankrate Shannon Martin. Tali variazioni di prezzo incidono solo sulle polizze automobilistiche al momento del rinnovo, e gli automobilisti americani stanno iniziando a sentirne l’impatto, ha detto Martin.

“L’inflazione delle assicurazioni auto è stabile e, sebbene l’inflazione sia rallentata e i problemi della catena di approvvigionamento siano migliorati, gli aumenti dei premi che stiamo vedendo e continueremo a vedere nel 2024 si basano sulle perdite che le compagnie aeree hanno subito negli ultimi anni”, ha affermato Martin.

“L’obiettivo finale è la stabilità dei prezzi nel settore assicurativo, ma ciò potrebbe non realizzarsi fino al prossimo anno”.