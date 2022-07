Momenti salienti della nomination agli Emmy: “Successione” ottiene il maggior numero di cenni, aiutando la HBO a superare Netflix

“Squid Game” di Netflix ha il maggior numero di nomination di sempre per uno spettacolo in lingua straniera. a lui attribuito… Netflix

Succession, un dramma della HBO su una dinastia dei media in conflitto, ha ricevuto 25 nomination agli Emmy per quest’anno martedì, la maggior parte di qualsiasi spettacolo.

La serie HBO ha ottenuto una nomination per il miglior film drammatico, il premio che ha vinto nel 2020, oltre a più nomination in categorie di recitazione, tra cui Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook J. Smith-Cameron, Nicholas Braun, Kieran Culkin e Matthew Macfadyen .

The White Lotus della HBO, una serie limitata che racconta i ricchi vacanzieri in un resort hawaiano, ha ricevuto 20 nomination e la commedia Apple TV + “Ted Lasso” ha ottenuto 20 nomination l’anno scorso. Per la migliore commedia, quest’anno affronterai un nuovo concorrente, “Only Murders in the Building”, la serie Hulu con Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez. “Only Murders in the Building” ha 17 nomination, un numero impressionante per uno spettacolo per principianti.

Netflix ha tre nomination per il miglior film drammatico, comprese le nomination “Successful”.Cose strane“Stagione 1 del thriller sudcoreano”gioco dei calamariE l’ultima stagione del thriller poliziesco “Ozark”. “The Squid Game”. Ha ricevuto 14 nomination, la maggior parte di sempre per uno spettacolo in lingua straniera.

Emmy love è una buona notizia per i CEO di Netflix Qualche mese brutto Ciò ha portato il colosso dello streaming al ribasso: il prezzo delle sue azioni è sceso, centinaia di dipendenti sono stati licenziati e abbiamo ancora una settimana per annunciare la possibilità che un altro abbonato perda.

Brian Cox in “Successione”. Sia l’attore che la serie HBO sono stati nominati per un Emmy martedì. a lui attribuito… Graeme Hunter / HBO

Ma il principale rivale di Netflix agli Emmy, HBO, e il suo servizio di streaming associato, HBO Max, hanno avuto un grande anno e sono arrivati ​​armati di una flotta di spettacoli che hanno ottenuto una sfilza di nomination, tra cui “Successione”, “The White Lotus”, “Ecstasy”. ” e “Hacks” e “Barry”.

Ha terminato HBO e HBO Max con 140 nomination, il massimo per qualsiasi rete o studio televisivo. Netflix è al secondo posto con un punteggio di 105. Questo è il secondo anno consecutivo che HBO con il servizio di streaming ha superato Netflix.

I diritti di vanteria degli Emmy erano cruciali per Netflix, e questo prima che tu avessi bisogno di un colpo al braccio.

L’anno scorso, quando Netflix ha stabilito un record CBS di 47 anni per il maggior numero di vittorie Emmy in un solo anno, i suoi dirigenti hanno fatto un giro trionfante, tenendo una conferenza stampa in cui si sono vantati di “Notte storica. E quando i visitatori entrano nell’atrio del quartier generale di Netflix a Hollywood, vengono accolti dalla vista di dozzine di statue di Emmy incollate al muro, circondate da centinaia di fiori.

Martedì sono state annunciate le nomination per gli Emmy. La cerimonia si svolgerà il 12 settembre, trasmessa su NBC e trasmessa in diretta su Peacock.