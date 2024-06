Morte di William A. Anders, 90 anni; Ha volato nella prima orbita umana della Luna

La vigilia di Natale, durante le loro dieci orbite attorno alla Luna, i tre astronauti, i cui movimenti furono trasmessi in televisione a milioni di persone in tutto il mondo, fotografarono la Terra mentre si alzava sopra l’orizzonte lunare, apparendo come marmo blu in mezzo all’oscurità del cielo. cielo. Ma solo il maggiore Anders, che supervisionava i sistemi elettronici e di comunicazione della navicella, ha girato filmati a colori.

La sua immagine ha scosso il mondo. Conosciuta come “Earthrise”, questa foto è stata riprodotta su un francobollo del 1969 recante le parole “In the Beginning God…”. È stata l’ispirazione per la prima Giornata della Terra nel 1970 ed è apparsa sulla copertina del libro della rivista Life del 2003 ” 100 fotografie”. “Ha cambiato il mondo.”

Pochi istanti prima che il maggiore Anders iniziasse a volare via, si potevano sentire gli astronauti, catturati dall’obiettivo della fotocamera Registrato a bordoEsprimendo il loro stupore per ciò che hanno visto:

Anders: Oh mio Dio! Guarda quella foto laggiù. Ecco che arriva la Terra. Wow, è bellissimo. Bormann: [chuckle] Ehi, non prenderlo, non è previsto. Anders: [laughter] Hai preso la pellicola a colori, Jim? Dammi quel rotolo di colori velocemente, vuoi? … Lovell: Oh cavolo, è grandioso.

Decenni dopo, in un’intervista del 2015 con Rivista Forbes“La vista parla della bellezza e della fragilità della Terra”, ha detto il generale Anders di Earthrise “Ha contribuito a lanciare il movimento ambientalista”.

Ma ha detto di essere rimasto sorpreso da quanto fosse sbiadita la memoria del pubblico dei personaggi dietro quella foto. “È strano per me che la stampa e le persone sulla Terra abbiano in un certo senso dimenticato il nostro viaggio storico, e ciò che simboleggia il viaggio ora è l’immagine di ‘Earthrise’”, ha detto “Qui siamo sulla luna per scoprire la Terra .”

Al termine della trasmissione televisiva della vigilia di Natale, gli astronauti dell’Apollo 8 hanno letto il primo brano del Libro della Genesi.