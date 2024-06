Rumor Report: Ricochet lascia la WWE, l’hype di Joe Hendry, l’infelicità di Penta e altro ancora!

Speculare sulle voci che circondano il wrestling professionistico è il passatempo preferito di molti fan, forse secondo solo a guardare le partite. In questa rubrica quotidiana, diamo uno sguardo alle ultime voci diffuse dal mondo del wrestling professionale.

Per quello che vale, Dave Melzer Ha affrontato tutti i discorsi sull’uscita di Ricochet dalla WWE, inizialmente dicendo che la situazione era “ancora in aria”, ma in seguito sottolineando nuovamente che gli era stato detto “è stata presa una decisione” e tutti i segnali indicano che se ne andrà.

Mentre, Scegli il combattimento Secondo quanto riferito, la WWE sta discutendo su come gestire Ricochet in modo creativo per facilitare la sua partenza. Un’idea è che Bronbreaker lo lasci incapace.

Dicono anche che Joe Hendry è uno dei nomi della TNA con cui il talento di NXT ha parlato pubblicamente della speranza di lavorare.

IL Newsletter sul wrestling Dice che Penta non era contento della AEW “ad un certo punto” quando “non gli era permesso di partecipare a spettacoli con talenti CMLL”. Ma dicono che questi problemi sembrano essere stati risolti. Detto questo, alcuni hanno detto che Penta sta cercando di acquistare i diritti sul suo nome in modo da poterlo utilizzare in WWE se dovesse finire lì e c’è chi crede che esplorerà le sue opzioni alla scadenza del suo contratto.

secondo battaglieroGigi Dolin ha un grave infortunio al ginocchio e, sebbene inizialmente fosse tenuta in TV a fare scenette per tenerla in giro mentre era infortunata, ultimamente non è stata vista al Performance Center.

