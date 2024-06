Le borse asiatiche inciampano, l’incertezza politica scuote l’euro

Di Ray Wee

SINGAPORE (Reuters) – I titoli azionari asiatici sono crollati lunedì, dopo che i trader hanno ridotto significativamente le loro scommesse su un taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve quest’anno alla luce della continua contrazione del mercato del lavoro statunitense, mentre la richiesta di elezioni anticipate in Francia ha sollevato preoccupazioni. Questioni politiche di più ampio respiro hanno gravato sull’euro.

Gli scambi sono stati scarsi in Asia, con Australia, Cina, Hong Kong e Taiwan assenti per i giorni festivi, ma il più ampio indice MSCI delle azioni dell’area Asia-Pacifico al di fuori del Giappone era ancora in ribasso dello 0,33%.

I futures statunitensi sono aumentati leggermente, con i futures S&P 500 e i futures Nasdaq in rialzo di circa lo 0,03% ciascuno, invertendo le piccole perdite subite all’inizio della sessione.

Il dollaro è tornato in testa, mentre i rendimenti dei titoli del Tesoro USA sono rimasti elevati.

La pausa nell’aumento del rischio globale è arrivata sulla scia del rapporto sull’occupazione non agricola di venerdì, che ha mostrato che l’economia statunitense ha creato molti più posti di lavoro del previsto a maggio e che la crescita annuale dei salari ha accelerato, sottolineando la resilienza del mercato del lavoro.

I futures ora mostrano circa 36 punti base di tagli previsti dalla Fed, in calo rispetto ai 50 punti base della scorsa settimana. È aumentata anche la probabilità di un ciclo di allentamento a partire da settembre.

Gli ultimi sviluppi arrivano prima della decisione politica della Fed di mercoledì, con i dati sull’inflazione statunitense per maggio pubblicati immediatamente prima.

“Sarà molto difficile per la Fed continuare a prevedere tre tagli dei tassi quest’anno”, ha affermato Rob Carnell, responsabile regionale della ricerca di ING per l’Asia Pacifico.

“Molti portavoce della Fed parlano della possibilità di un solo taglio. Mentre il risultato più probabile è che vedremo tutti e tre scendere a due, è possibile che potremmo arrivare a uno solo.”

Lunedì anche i rendimenti dei titoli del Tesoro USA sono aumentati, riflettendo le aspettative di tassi di interesse statunitensi più alti a lungo termine. [US/]

Il rendimento delle obbligazioni a due anni e il rendimento di riferimento a 10 anni sono aumentati di circa due punti base al 4,8931% e al 4,4512%, rispettivamente.

Contro il dollaro, lo yen è sceso di oltre lo 0,2% a 157,09. L’indice del dollaro, che misura la valuta statunitense rispetto a un paniere di sei valute, è salito a 105,29.

Il Nikkei giapponese è salito dello 0,9%, sostenuto dalla debolezza dello yen.

Anche la Banca del Giappone (BOJ) terrà una riunione di politica monetaria di due giorni questa settimana e potrebbe fornire nuove indicazioni su come intende ridurre i suoi massicci acquisti di obbligazioni.

Elezioni anticipate

In Francia, il presidente Emmanuel Macron ha indetto domenica elezioni legislative anticipate alla fine di questo mese dopo la sua sconfitta nel voto dell’Unione Europea da parte del partito di estrema destra di Marine Le Pen.

La scioccante decisione di Macron ha causato un terremoto politico in Francia, poiché ha fornito all’estrema destra l’opportunità di ottenere un vero potere politico dopo anni di emarginazione e ha minacciato di neutralizzare la sua presidenza tre anni prima della sua fine.

La storia continua

L’euro è sceso al minimo di un mese sulla scia dell’annuncio in un contesto di crescente incertezza sulla futura direzione politica dell’Europa. Negli ultimi scambi è diminuito dello 0,5% a $ 1,0749.

Anche i futures sono scesi allo stesso modo, con i futures EUROSTOXX 50 che hanno perso lo 0,42% mentre i futures sulle obbligazioni francesi sono scesi dello 0,3%. I futures sul FTSE scendono dello 0,7%.

“La decisione di Macron, vista come un rischio calcolato, arriva mentre lotta per ottenere la maggioranza parlamentare, rendendo difficile il progresso legislativo”, ha affermato Cher-Li Lim, analista senior del mercato valutario dell’Asia-Pacifico presso Convera.

“Ci aspettiamo ancora un movimento ribassista sull’euro nel breve termine”.

Per quanto riguarda le materie prime, i prezzi del petrolio sono aumentati l’ultima volta, sostenuti dalle speranze di una maggiore domanda di carburante quest’estate, sebbene i loro guadagni siano stati limitati da un dollaro più forte.

I future del greggio Brent hanno guadagnato lo 0,26% a 79,83 dollari al barile, mentre i future del greggio statunitense West Texas Intermediate sono aumentati dello 0,24% a 75,71 dollari al barile. [O/R]

Il prezzo spot dell’oro è aumentato dello 0,13% a 2.295,29 dollari l’oncia. [GOL/]

(Montaggio di Sonali Paul e Sam Holmes)