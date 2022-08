Motorola lancia il nuovo Razr 2022 in Cina

Motorola sta finalmente aggiornando il pieghevole Razr, ma solo in Cina. Il Razr 2022 offre uno schermo principale più grande, una fotocamera aggiuntiva e l’ultimo e il più grande chipset di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Plus Gen 1. C’è anche una nuova modalità Flex View in modo da poter aprire lo schermo a metà e utilizzare il telefono a mani libere. Un po’ ci ricorda Un altro telefono pieghevole…

Il Razr 2022 include una fotocamera principale da 50 MP aggiornata e stabilizzazione ottica, nonché una fotocamera ultrawide da 13 MP. La schermata principale è un display OLED da 6,7 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Batte il Galaxy Z Flip 4 con uno schermo di copertura più grande da 2,7 pollici, mentre il Flip è molto più piccolo da 1,9 pollici, il che lo rende ancora più ampio a colpo d’occhio. Con uno schermo da 2,7 pollici, il Razr può offrire di più, inclusa un’interfaccia di notifica completa.

È un peccato che il Razr 2022 non stia ottenendo una versione più ampia perché sembra migliorare Alcuni dei nostri problemi con il Razr 2020 – Prezzo incluso. Il prezzo del Razr 2022 parte da 5999 yuan, ovvero circa 900 dollari USA. Sono circa $ 100 in meno rispetto allo Z Flip 4 e significativamente meno costoso del Razr 2020 da $ 1.399. Al momento, pieghevole negli Stati Uniti rimanere una parte.