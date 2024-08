Muhammad Yunus diventerà il 32esimo presidente e premio Nobel

decisione di ottenere Governo provvisorio L’accordo è stato concordato sotto la presidenza di Yunus in un incontro tenutosi mercoledì a Bangaban, residenza ufficiale e luogo di lavoro del presidente, alla presenza dei capi delle tre forze, docenti dell’Università di Dhaka e coordinatori del movimento antidiscriminazione. movimento studentesco. Il presidente Muhammad Sahibuddin ha immediatamente approvato questo accordo. Rappresentanti degli studenti “Una proposta per chiedere a Yunus di pascolare” Bangladesh Per uscire dalla crisi, hanno detto i funzionari.Yunus, che diventerà il 32esimo premio Nobel come capo di stato, rimane un critico di lunga data dell’ex primo ministro Sheikh Hasina Che si è dimesso il 5 agosto di fronte alle proteste di massa. Rivolta contro la prenotazione Fuggi in India. Il suo governo ha emesso un ordine alla Banca Centrale del Bangladesh per rimuoverlo dalla sua posizione di direttore generale. Banca Grameen Nel 2011, Yunus è stato condannato lo scorso gennaio a sei mesi di carcere per aver violato le leggi sul lavoro. A giugno, la corte ha accusato lui e altri 13 di un altro caso riguardante l’appropriazione indebita di 2 milioni di dollari dal fondo di welfare dei lavoratori di una società di telecomunicazioni da lui fondata.Yunus ha fondato la Grameen Bank nel 1983, basandosi sulla convinzione che il credito sia un diritto umano fondamentale. Il suo obiettivo era aiutare i poveri a sfuggire alla trappola della povertà fornendo prestiti a condizioni favorevoli e insegnando loro sani principi finanziari in modo che potessero aiutarsi da soli. Dai prestiti personali concessi da Yunus a centinaia di poveri cestai del Bangladesh a metà degli anni ’70, la Grameen Bank è diventata un modello per un movimento globale verso l’eliminazione della povertà attraverso il microcredito.

Organizzazioni come la Grameen Bank ora operano in più di 100 paesi in tutto il mondo. Nato a Chittagong, Yunus era uno studente dell’Università di Dhaka e vinse una borsa di studio Fulbright per studiare economia alla Vanderbilt University. Ha conseguito il dottorato nel 1969 e l’anno successivo è diventato professore assistente. Tornò in Bangladesh, dove diresse il Dipartimento di Economia dell’Università di Chittagong.