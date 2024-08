La Disney segnala una certa debolezza nei parchi nel terzo trimestre

Mercoledì la Disney ha avvertito della debolezza del business dei parchi a tema nel terzo trimestre.

Il segmento Disney’s Experiences, la business unit che comprende parchi a tema, crociere e prodotti di consumo, ha generato ricavi per circa 8,39 miliardi di dollari e un utile operativo di 2,22 miliardi di dollari durante il periodo di tre mesi. Questi risultati rappresentano rispettivamente un aumento del 2% e una diminuzione del 3% su base annua.

La società ha dichiarato: “La crescita dei ricavi del settore è stata influenzata dal rallentamento della domanda dei consumatori verso la fine del terzo trimestre, che ha superato le nostre precedenti aspettative”.

Per i suoi parchi nazionali, la Disney ha riferito che la loro performance “è diminuita modestamente”, ma ha anche registrato un’affluenza “simile” e una spesa pro capite più elevata. Nel frattempo, secondo la compagnia, Disney Cruise Line, i prodotti di consumo e alcuni dei suoi parchi a tema internazionali hanno registrato guadagni anno su anno.

“Vorrei sottolineare che in realtà abbiamo registrato una crescita dei ricavi del 2% nel terzo trimestre”, ha affermato il direttore finanziario Hugh Johnston parlando con analisti e investitori mercoledì mattina. “La ragione, ovviamente, è che la proprietà intellettuale è molto forte i nostri parchi Attira un pubblico e persone davvero forti “Siamo riluttanti ad annullare le vacanze, quindi, anche se abbiamo assistito a una leggera moderazione della domanda, non lo descriverei certamente come un cambiamento importante”.

Vendite locali, ha detto la società Il rallentamento della domanda potrebbe avere un impatto sui prossimi trimestri.

“Mentre monitoriamo attivamente la partecipazione e la spesa degli ospiti e gestiamo in modo aggressivo la nostra base di costi, prevediamo che il reddito operativo del nostro segmento Esperienze nel quarto trimestre diminuirà di una percentuale media rispetto all’anno precedente, riflettendo queste dinamiche sottostanti e gli impatti a Disneyland Paris a causa della riduzione dei viaggi”, ha affermato la società. “Consumo regolare dei consumatori a causa delle Olimpiadi e qualche allentamento periodico in Cina”.

“Lo descriverei come un rallentamento che è stato più che compensato dal settore dell’intrattenimento, sia per quello che abbiamo visto finora sia per le nostre aspettative per ‘Moana 2’ e ‘Mufasa’”, ha detto Johnston.

Il direttore finanziario della Disney ha osservato durante la chiamata che “il consumatore a basso reddito si sente un po’ stressato” e che “il consumatore a reddito più alto viaggia un po’ di più a livello internazionale”.

“Penso che vedremo una continuazione di queste tendenze in termini di profitti, e quindi i profitti rifletteranno il fatto che stiamo sostenendo alcuni costi una tantum sia quest’anno che l’anno scorso. E io Mi aspetto che vedremo una spinta a livello internazionale”, ha detto dei parchi a tema.

Johnston ha aggiunto che le prenotazioni per Disneyland Paris “saranno certamente belle” una volta terminati i Giochi Olimpici nella capitale francese. Questo parco ha dovuto affrontare “alcune sfide” durante i giochi.

I Giochi Olimpici si concluderanno domenica prossima, mentre le prossime Paralimpiadi si terranno dal 28 agosto all’8 settembre.

Nel frattempo, gli altri due segmenti della Disney – intrattenimento e sport – hanno generato ricavi rispettivamente di 10,58 miliardi di dollari e 4,56 miliardi di dollari. I loro ricavi operativi ammontavano a 1,2 miliardi di dollari e 802 milioni di dollari.

Insieme, le sue attività di streaming direct-to-consumer – Disney+, Hulu ed ESPN+ – hanno generato 47 milioni di dollari di utile operativo per il terzo trimestre, la prima volta che ha raggiunto la redditività.

La società ha registrato un fatturato totale di 23,2 miliardi di dollari durante il trimestre e l’utile diluito per azione è stato di 1,39 dollari. Entrambi sono superiori alle stime di Wall Street.

