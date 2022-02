Muore a 69 anni la cantante e compositrice Babi Lahiri

L’industria dell’intrattenimento si è svegliata mercoledì mattina con la notizia scioccante. Il compositore e cantante Babi Lahiri è morto martedì sera. Secondo i media, il famoso compositore musicale ha esalato il suo ultimo respiro al CritiCare Hospital di Mumbai. Aveva 69 anni. PTI ha confermato la notizia in un tweet che diceva: “Il cantante e compositore Babi Lahiri muore all’ospedale di Mumbai, dice il dottore”.

È stato riferito che Babi Lahri è stata ricoverata in ospedale per un mese a causa di molteplici problemi di salute ed è stata dimessa lunedì. Tuttavia, i medici hanno detto a PTI che la sua salute è peggiorata martedì. La sua salute è peggiorata martedì e la sua famiglia ha chiamato un medico per visitare la loro casa. È stato portato in ospedale. Morì di apnea ostruttiva del sonno poco prima di mezzanotte.

L’improvvisa scomparsa di Babi Lahiri ha senza dubbio lasciato un vuoto nel settore. I social media brulicano di tweet in lutto per la perdita diDisco re della nazione. Per chi non lo sapesse, Bappi Lahiri, noto anche come Bappi Da, ha introdotto diversi numeri iconici che includono De De Pyaar De, Chalte Chalte, Tamma Tamma Loge, Yaar Bina Chain Kahan Re, Raat Baaqi Baat Baaqi, ecc. La sua ultima canzone, intitolata Bhankas, era per Tiger Shroff e Shraddha Kapoor starr Baaghi 3 nel 2020.