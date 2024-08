NASA: Gli astronauti bloccati sul Boeing Starliner torneranno nel 2025 con SpaceX

CAPE CANAVERAL, Florida (AP) – La NASA ha deciso sabato che riportare due astronauti sulla Terra nella nuova capsula problematica della Boeing è troppo rischioso e dovranno aspettare fino al prossimo anno per tornare sulla Terra con SpaceX. Il primo volo del genere avrebbe dovuto avvenire entro 15 minuti. Un volo di prova durato una settimana Perché la coppia ormai durerà più di otto mesi.

I piloti veterani sono bloccati sulla Stazione Spaziale Internazionale dall’inizio di giugno. Una serie di impulsi inquietanti Malfunzionamenti e perdite di elio Nella nuova capsula, il loro viaggio verso la stazione spaziale è un pasticcio e finiscono in uno schema di attesa come ingegneri Testato e discusso Cosa faccio per il volo di ritorno?

La NASA riporterà a casa gli astronauti del Boeing Starliner bloccati a bordo di un veicolo SpaceX, riferisce la giornalista dell’Associated Press Julie Walker.

Dopo quasi tre mesi, sabato è arrivata finalmente la decisione dai massimi livelli della NASA. Butch Wilmore e Sonny Williams torneranno in una capsula SpaceX a febbraio. La capsula vuota dello Starliner si separerà all’inizio di settembre e tenterà un ritorno spontaneo atterrando nel deserto del New Mexico.

In qualità di piloti collaudatori dello Starliner, i due avrebbero dovuto supervisionare questa cruciale fase finale del volo.

“I voli di prova, per loro natura, non sono né sicuri né di routine”, ha affermato l’amministratore della NASA Bill Nelson. Ha aggiunto che la decisione “è il risultato di un impegno per la sicurezza”.

Nelson ha affermato che le lezioni apprese dai due incidenti dello Space Shuttle della NASA hanno svolto un ruolo importante. Ha osservato che questa volta il dialogo aperto è stato incoraggiato anziché represso.

“Non è stata una decisione facile, ma assolutamente quella giusta”, ha aggiunto l’amministratore associato della NASA Jim Frey.

Questo è stato un colpo devastante per Boeing, che si è aggiunto alle preoccupazioni sulla sicurezza aerea della compagnia. Boeing contava sul primo volo con equipaggio di uno Starliner per rilanciare il suo vacillante programma di veicoli spaziali dopo anni di ritardi e aumento dei costi dei palloncini. La società ha insistito sul fatto che lo Starliner è sicuro sulla base di tutti i recenti test di propulsione sia nello spazio che sulla Terra.

Sabato Boeing non ha partecipato alla conferenza stampa della NASA, ma ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma: “Boeing continua a concentrarsi, innanzitutto, sulla sicurezza dell’equipaggio e della navicella spaziale”. La società ha affermato che sta preparando la navicella spaziale per un “ritorno sicuro e di successo”.

La NASA ha preso la decisione giusta, ha affermato Jan Osburg, ingegnere capo della Rand Corp. specializzato in spazio e difesa. “Ma gli Stati Uniti sono ancora imbarazzati dai problemi di progettazione dello Starliner che avrebbero dovuto essere scoperti prima”.

È interessante notare che Willmauer (61 anni) e Williams (58 anni) sono capitani in pensione della Marina e hanno precedenti esperienze in voli spaziali a lunga distanza. Prima del lancio del 5 giugno da Cape Canaveral, Willmauer e Williams hanno affermato che le loro famiglie avevano accettato l’incertezza e lo stress che avevano accompagnato la loro vita professionale per decenni.

durante la loro esistenza L’unica conferenza stampa orbitale Il mese scorso, gli astronauti hanno affermato di avere fiducia nei test di propulsione. Hanno aggiunto che non si sono lamentati di questo e che hanno apprezzato il contributo al lavoro della stazione spaziale.

La moglie di Wilmore, Diana, ha detto che lei e le sue figlie, insieme alla famiglia e agli amici, stanno “pregando per un ritorno sicuro su qualunque veicolo spaziale possa essere”. Sebbene siano delusi dal fatto che starà via più a lungo, ha detto tramite messaggio di testo: “Sappiamo che questo è il piano di Dio”.

Il direttore delle operazioni di volo Norm Knight ha detto di aver parlato con gli astronauti sabato e che sostengono pienamente la decisione di rinviare il loro ritorno.

C’erano poche opzioni.

La capsula SpaceX attualmente parcheggiata presso la stazione spaziale è stata assegnata a quattro residenti che si trovano lì da marzo. Torneranno alla fine di settembre, poiché il loro soggiorno di sei mesi è stato prolungato di un mese a causa del dilemma dello Starliner. La NASA ha detto che non sarebbe sicuro metterne altri due nella capsula, tranne che in caso di emergenza.

La capsula spaziale russa Soyuz attraccata alla stazione è considerata più compatta, poiché è in grado di trasportare solo tre astronauti, due dei quali sono russi che hanno completato una missione di un anno.

Quindi Willmauer e Williams aspetteranno il prossimo volo in taxi lanciato da SpaceX. Il lancio del volo è previsto per la fine di settembre con due astronauti a bordo invece di quattro. La NASA prevede di far uscire due degli astronauti per fare spazio a Willemauer e Williams sul volo di ritorno a fine febbraio.

La NASA ha affermato che una richiesta di salvataggio rapido da parte di SpaceX non è stata presa seriamente in considerazione. L’anno scorso, l’Agenzia spaziale russa ha dovuto affrettare un’operazione di salvataggio dallo spazio. Capsula Soyuz sostitutiva Per tre uomini la cui imbarcazione originale è stata danneggiata da detriti spaziali. Questo passaggio ha rinviato la loro missione di sei mesi a poco più di un anno.

L’ex astronauta canadese Chris Hadfield ha elogiato la decisione tramite X: “È bene essere prudenti per il bene della vita degli astronauti”. Le missioni lunghe sono “ciò su cui gli astronauti lavorano per tutta la loro carriera. Accetterei questa decisione in un batter d’occhio!”

I problemi dello Starliner iniziarono molto prima del suo volo finale.

Nel 2019, un software scadente ha rovinato il primo volo di prova senza equipaggio, spingendo a riprovare nel 2022. Poi sono sorti problemi con i paracadute e altrove, inclusa una perdita di elio nel sistema di propulsione della capsula che ha interrotto un tentativo di lancio a maggio. Alla fine, la perdita è stata considerata isolata e sufficientemente piccola da non destare alcuna preoccupazione. Ma dopo il decollo si sono verificate altre perdite e cinque propulsori si sono guastati.

Tutti questi piccoli motori, tranne uno, sono tornati di nuovo in funzione. Ma gli ingegneri sono rimasti perplessi dai test a terra che hanno mostrato una guarnizione del motore gonfia e un tubo del carburante ostruito. Hanno ipotizzato che le foche in orbita potrebbero essersi espanse e poi tornare alle loro dimensioni normali. I funzionari hanno affermato che i risultati sono stati un punto di svolta, poiché le loro preoccupazioni sono aumentate.

“Con tutta questa incertezza su come avrebbero funzionato i propulsori, c’era una notevole quantità di rischi per l’equipaggio”, ha detto ai giornalisti Steve Stich, direttore del Commercial Crew Program della NASA.

Questi 28 motori sono assolutamente essenziali. Oltre ad essere essenziali per l’incontro con la stazione spaziale, mantengono la capsula puntata nella giusta direzione alla fine del volo, mentre motori più grandi guidano il veicolo fuori dall’orbita. Entrare nel veicolo in modo errato potrebbe portare a un disastro.

Con il disastro dello Space Shuttle Columbia ancora fresco nella mente di molti – lo shuttle si ruppe durante il rientro nel 2003, uccidendo tutti e sette a bordo – la NASA ha fatto uno sforzo ulteriore per abbracciare un dibattito aperto sulla capacità dello Starliner di tornare.

Nonostante la decisione di sabato, la NASA non ha ceduto alla Boeing. Nelson ha detto di essere sicuro “al 100%” che lo Starliner volerà di nuovo.

La NASA ha avviato il suo programma commerciale per l’equipaggio spaziale dieci anni fa, desiderando che due compagnie americane concorrenti trasportassero gli astronauti nell’era post-Space Shuttle. Boeing si è aggiudicata il contratto più grande: più di 4 miliardi di dollari, rispetto ai 2,6 miliardi di dollari di SpaceX.

Avendo già operato con successo voli di rifornimento per la stazione, SpaceX ha completato con successo i suoi primi nove voli trasportando astronauti nel 2020, mentre Boeing si è imbattuta in difetti di progettazione che sono costati all’azienda più di un miliardo di dollari. I funzionari della NASA continuano a sperare che i problemi dello Starliner possano essere risolti in tempo per lanciare un altro volo con equipaggio tra un anno circa.

