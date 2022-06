Nessuno Le prenotazioni per il pre-ordine iniziano oggi sul telefono 1

Puoi finalmente investire i soldi nessuno telefono 1 A condizione che tu possa entrare in un club privato. Niente aperto Prenotazione anticipata Per il primo smartphone a utilizzare il sistema di codice di invito. I membri della comunità privata iniziano per primi, avranno 48 ore per utilizzare il loro codice, effettuare un deposito non rimborsabile di £ 20 (circa $ 25) e assicurarsi un’opportunità di ordine il 12 luglio. Chiunque altro può iscriversi a una lista d’attesa che consegnerà gli inviti in batch.

Se procedi con un ordine, nulla detrarrà il deposito dall’acquisto e fornirà un ulteriore credito di £ 20 da utilizzare sull’accessorio Phone 1 o Auricolari 1. L’azienda non ha ancora rivelato il prezzo del telefono stesso. Come nulla precedentemente avvertito, Telefono 1 Non arriverà ufficialmente in Nord America Fuori la closed beta per alcuni investitori della comunità privata. Il dispositivo dovrebbe funzionare, ma non completamente supportato.

Se la strategia di preordine suona familiare, dovrebbe esserlo. Nessuno Vestito Ex-OnePlus per il fondatore Carl Bay Usa un sistema di invito per anni. L’effetto potrebbe essere simile. Gli ordini basati su invito aiutano a gestire l’offerta ridotta (controllando le vendite e migliorando le stime della domanda) creando al contempo una combinazione che potrebbe stimolare la domanda. Non è chiaro quando ordinerai il telefono 1 per capriccio, ma non sorprenderti se finisci per aspettare un po’.