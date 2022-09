Netflix Comic e Nickelodeon Show Era 54 – Scadenza

David A. ArnaldoComico, attore, scrittore e produttore Netflix Comedy Specials è stato uno scrittore/produttore Fuller House riavvio, è morto oggi, 7 settembre. Aveva 54 anni.

La famiglia di Arnold ha rilasciato una dichiarazione in cui confermava la morte. “È con grande tristezza che confermiamo la morte prematura di nostro marito, padre, fratello e amico David A. Arnold. David è morto pacificamente oggi a casa sua e i medici hanno giudicato la causa della morte per cause naturali. Per favore, mantieni la nostra famiglia nella preghiera e nel rispetto della nostra privacy in questo momento, poiché siamo scioccati e devastati da questa perdita”.

Arnold ha iniziato come cabarettista, esibendosi al Montreal Comedy Festival e oltre. Jamie Foxx Laffapalooza Su Comedy Central, tra gli altri progetti.

Ha scritto diverse serie comiche, tra cui: Incontra Marrone (TBS), Spettacolo di emoticon di Ricky (TV Uno), Whiteley alza (privato) e La casa di Tyler Perry a Pine (TBS). Ha anche creato ed è stato produttore esecutivo e regista dello spettacolo Nickelodeoncolpire la corda Quella ragazza mente, Il che lo rende uno dei pochi modelli neri a Hollywood.

Il primo speciale comico di Arnold su Netflix, David A. Arnold: Ballerina grassaha debuttato nel 2019. La sua commedia speciale successiva su dispositivo di streaming, non per i deboli, È stato presentato in anteprima il 19 luglio.

Al momento della sua morte prematura, Arnold aveva fatto tre tappe in un tour comico nazionale di quattro mesi.

Chris Spencer ha rilasciato una dichiarazione in lutto per il suo migliore amico. “La nostra affiatata comunità di fumetti ha pianto la perdita di uno dei più grandi personaggi che l’abbia mai fatto. Era ammirato dai suoi coetanei, rispettato dai veterani e atteso con impazienza dai fiorenti comici di cui era il mentore. Ci mancherà molto, soprattutto dalla sua comica confraternita”.

I sopravvissuti includono sua moglie, Julie L. Harkness, e i suoi due figli, Anna Grace e Ashlyn.