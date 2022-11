Nets dice che le scuse di Kyrie Irving non sono sufficienti e Nike sospende i rapporti

Marks si è rivolto ai giornalisti durante una sparatoria venerdì mattina prima di una partita contro i Washington Wizards durante una settimana tumultuosa. Reti Una delle peggiori squadre della NBAcon un record di 3-6, illusione Hanno licenziato il loro allenatore, Steve NashMartedì.

READ Kawhi Leonard (ginocchio) si allontana dalla sconfitta di Clippers contro Thunder L’antisemitismo è una delle forme più antiche di fanatismo e i suoi osservatori affermano che ora è in aumento in tutto il paese.

Marks ha detto che le scuse di Irving sono state un “passo nella giusta direzione” ma che “certamente non erano sufficienti. “

Ha aggiunto che non aveva parlato con Irving da quando si era scusato e che i Nets non avevano preso in considerazione l’idea di rilasciarlo. Per quanto riguarda il fatto che Irving abbia mostrato la volontà di adempiere al mandato della squadra per il suo ritorno, Marks ha detto: “Penso che gli daremo un po’ di tempo, dipende da lui”.

Ha continuato: “Le sue azioni sono più forti delle parole. E se vuole parteciparvi, vedremo dove andrà tutto”.

L’attaccante dell’anno dei Nets Kevin Durant si è rivolto ai giornalisti venerdì ma non ha criticato Irving. Durant e Irving, che sono amici, si sono uniti ai Nets nel 2019.

“Non sono qui per giudicare nessuno o parlare alla leggera della vita o di come si sentono o delle loro opinioni o altro”, ha detto Durant. “Non mi piaceva niente di quello che succedeva. Mi sentivo come se fosse tutto superfluo. Sentivo che avremmo potuto continuare a giocare a basket e rimanere in silenzio come organizzazione. Semplicemente non mi piace niente di tutto ciò”.

Quando gli è stato chiesto se pensava che il commento di Irving fosse ingiusto, Durant ha detto: “Credo e mi fido che l’organizzazione faccia ciò che è giusto”.