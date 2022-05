Nickelodeon All-Star Brawl rivela tre nuovi personaggi, Jenny ora disponibile

partecipazione a Nintendo dal vivo occupazione

la scorsa settimana, Nickelodeon All Star Brawl Ha detto che sarebbe tornato “di nuovo in laboratorio” per condividere alcune notizie sui nuovi personaggi.

Jenny Walkman (La mia vita da robot adolescente), Hugh Neutron (Jimmy NeutronroccoRocco Vita Moderna) sono gli ultimi annunci di personaggi nel gioco. Jenny è ora disponibile e arriverà con un look alternativo. Di seguito è riportato il suo set di mosse:

Jenny è il primo personaggio del nuovo bundle Nickelodeon All-Star Brawl Universe ed è ora disponibile! #Nick_Rawl pic.twitter.com/Iio4AQQCrq– Brawl All-Stars di Nickelodeon (@NickBrawlGame) 13 maggio 2022

Dai un’occhiata alla lista delle mosse di Jenny qui! https://t.co/20a3P16MZX #Nick_Rawl pic.twitter.com/DNdBQmrSMK– Brawl All-Stars di Nickelodeon (@NickBrawlGame) 13 maggio 2022

Tutti questi personaggi verranno rilasciati come “Contenuto bonus premium”. Hugh sarà disponibile quest’estate e Rocko seguirà questo autunno. Seguono dall’aggiunta per affettare (TMNT) e Garfield.

L’account ufficiale di Nickelodeon All-Star Brawl ha anche condiviso le recenti note sulla patch per il gioco. Includono modifiche generali come correzioni e aggiustamenti del bilanciamento per i combattenti:

Insieme al Pacchetto Universo, è ora disponibile l’ultima patch per Nickelodeon All-Star Brawl! Ecco le note. pic.twitter.com/DGgCZuBDF7– Brawl All-Stars di Nickelodeon (@NickBrawlGame) 13 maggio 2022

Cosa ne pensi della prossima serie di personaggi per Nickelodeon All-Star Brawl? Chi altro vorresti vedere in futuro? IlScarica i tuoi pensieri qui sotto.