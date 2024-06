Nina Dobrev rivela lesioni derivanti da un incidente in moto da cross

Nina Dobrev, nella sua prima apparizione televisiva dopo il terribile incidente del mese scorso, ha condiviso i terribili dettagli di tutte le ferite subite.

“Stavo guidando una moto da cross per la prima volta e non è andata bene. Non lo consiglierei ragazzi.” I diari del vampiro L’allume ha detto nel video sopra dell’edizione di mercoledì di il discorso. “Va bene, ho imparato la lezione, non andare mai su una moto da cross.”

“Avevo fretta, ho perso il controllo, mi sono strozzato con il whisky, la moto è volata e fortunatamente non mi è caduta addosso, cosa che secondo il medico sarebbe stata molto peggio. Ma quando sono atterrato, sono caduto su uno”, ha detto Dobrev. “La mia gamba è dritta e il ginocchio sembra come se fosse stato tagliato.”

Iscriviti a Settimanale di intrattenimentoNewsletter quotidiana gratuita Ricevi le ultime notizie TV, anteprime esclusive, riassunti, recensioni, interviste con le tue star preferite e altro ancora.

Nina Dobrev è in via di guarigione.

Gilbert Flores/WWD tramite Getty



Il risultato è stato doloroso.

“Ho subito un intervento chirurgico al ginocchio, mi hanno messo un tutore gigante e non riesco ancora a camminare da solo… ho avuto una rotula rotta e una riparazione del legamento crociato anteriore e del menisco”, ha detto Dobrev.

Ha detto che andare allo spettacolo era la prima volta che usciva di casa in due mesi.

“Gli abbracci sono la mia vita in questi giorni”, ha detto. “Sono solo cuccioli, e guardare film, fare terapia fisica, mangiare, dormire o fare pipì in casa è una specie di programma.”

La sua ultima dipendenza è… Fargoun film poliziesco antologico che ha debuttato nel 2015. La quinta stagione, con Juno Temple, Lamorne Morris e Jon Hamm, si è conclusa a gennaio.

“Ho chiamato i miei agenti, mi è piaciuto molto, sono così ossessionato dallo show, sento che dovresti coinvolgermi in questo show”, ha detto Dobrev. “E sono così dieci anni fa, è troppo tardi.”

In effetti, c’è un’altra stagione della serie FX Non è stato esclusoAnche se non è chiaro quando Dobrev sarà abbastanza sano per tornare in azione. Il suo film Riunioneun thriller su ex compagni di scuola superiore che scoprono un omicidio, con Jillian Bell, Jamie Chung, Chace Crawford, Lil Rel Howery e Billy Magnussen, e sarà disponibile in digitale il 28 giugno.