Nintendo Direct settembre 2022: come guardare e cosa aspettarsi

Sono passati mesi dall’ultima versione di Nintendo Direct, ma i fan di Switch non dovranno più aspettare per il prossimo. La società ha recentemente annunciato che il prossimo Nintendo Direct avverrà oggi. Se sei un fan dei giochi per Nintendo Switch, ti consigliamo di rimanere sintonizzato per gli ultimi aggiornamenti sui titoli in arrivo.

Se ti stai chiedendo quando e dove sintonizzarti sul live streaming di Nintendo domani, ti abbiamo coperto con tutto ciò che devi sapere di seguito. Puoi anche controllare le nostre previsioni su ciò che potremmo vedere anche dalla trasmissione.

Ora di inizio del live streaming di Nintendo Direct (settembre 2022).

Il live streaming di Nintendo Direct in corso oggi, 13 settembre 7:00 PT / 10:00 ET Durerà per circa 40 minuti. Se vuoi trasmettere l’evento dall’altra parte dello stagno, vale la pena notare che Nintendo UK non trasmetterà Direct per rispetto della defunta regina. Invece verrà caricato domani alle 16:00 ora del Regno Unito.

Dove guardare Nintendo Live Online

Se sei interessato a guardare tu stesso il live streaming di Nintendo Direct, puoi guardarlo direttamente da Canale Youtube di Nintendo. Ovviamente sarai anche in grado di guardare la trasmissione al termine della trasmissione nello stesso posto, oppure puoi sfogliare i momenti salienti su IGN per vedere cosa è stato annunciato.

Cosa aspettarsi da settembre Nintendo Direct

A differenza degli ultimi anni di Nintendo Directs, la società non ha tenuto la sua fiera estiva regolare a giugno, il che potrebbe significare che alcuni dei più grandi annunci dell’anno avverranno invece domani. Anche se non sappiamo ancora cosa sarà annunciato, sappiamo che si tratterà principalmente di giochi per Nintendo Switch, quindi ci sono alcune cose su cui possiamo speculare.

La prima grande novità sul gioco che speriamo di vedere è maggiori informazioni sul tanto atteso sequel di Legend of Zelda: Breath of the Wild, che è stato posticipato fino alla primavera del 2023. I fan di Nintendo sperano anche in maggiori informazioni su Metroid Prime 4, che è stato annunciato circa cinque anni fa. È anche possibile, anche se improbabile, che avremo alcune informazioni sul “Switch Pro” a lungo vociferato che è sfuggito a qualsiasi tipo di conferma.

Inoltre, probabilmente sentiremo di più sui giochi che verranno lanciati questo autunno, inclusi Bayonetta 3, Pokemon Scarlet e Violet.