Nintendo ha appena raggiunto il Prime Day con offerte Switch da $ 4: ecco le nostre 15 migliori scelte

Giorno di punta Sta per accadere, ma ciò non significa che Amazon sia l’unico posto su cui puoi ottenere grandi sconti I migliori giochi per Nintendo Switch . IL Negozio Nintendo Nintendo sta affrontando l’enorme rivenditore online con una selezione di fantastici sconti, inclusi giochi Switch a partire da $ 4.

La mia offerta preferita del Nintendo Store in questo momento è Testa della tazza per $ 13 (Si tratta di uno sconto del 30%). Questo entusiasmante gioco platform e di avventura è molto elegante e il suo alto livello di sfida ti attirerà. Allo stesso tempo, questo gioco è uno dei migliori giochi tipo Rogue. Ade costa solo $ 9 (Era $ 24) ed è stato totalmente non apprezzato Persona 5 Tactic è disponibile con uno sconto del 50%. Per un tempo specifico.

Altri grandi affari includono la versione recentemente rilasciata La collezione rimasterizzata di Tomb Raider I-III costa $ 22 (era $ 29) Dave il Tuffatore per $13 (era $ 19) e Mario + Rabbids accende la speranza per $ 19 (Era $ 59.) E queste sono solo alcune delle offerte che puoi ottenere oggi sul Nintendo Store.

Nel frattempo, se preferisci ottenere una scheda di gioco per Switch invece di un download digitale, selezionerò per te anche le migliori offerte Prime Day sui giochi per Nintendo Switch. Allora, diamo un’occhiata a tutte le offerte Nintendo Switch da non perdere quest’estate…

Le migliori offerte del Nintendo Store

Le migliori offerte di giochi per Nintendo Switch