Zelenskyj critica l'incontro di Modi con Putin lo stesso giorno in cui l'attacco russo ha distrutto un ospedale in Ucraina





Lunedì il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha criticato la visita del suo omologo indiano a Mosca, descrivendola come “un’enorme delusione e un colpo devastante per gli sforzi di pace”, lo stesso giorno un missile russo è caduto su un ospedale pediatrico a Kiev.

Primo Ministro indiano Narendra Modi incontra il presidente russo Vladimir Putin Lunedì nella sua residenza a Novo Ogaryovo, fuori Mosca, mentre a 900 chilometri di distanza missili russi sono piovuti sulle città ucraine nell’ora di punta mattutina, uccidendo almeno 38 persone e ferendone altre 190.

La visita di due giorni di Modi segna la prima volta in Russia da quando Putin ha iniziato l’invasione totale dell’Ucraina quasi due anni e mezzo fa, con foto e video di lunedì che mostrano i due leader abbracciati, mentre parlano davanti a un tè e guidano un’auto elettrica. e guardare uno spettacolo equestre.

“È un’enorme delusione e un colpo devastante per gli sforzi di pace vedere il leader della più grande democrazia del mondo abbracciare il criminale più mortale del mondo a Mosca in questo giorno”, ha detto Zelenskyj in un post su X lunedì, riferendosi agli attacchi mortali russi. .

Modi non ha parlato degli scioperi parlando martedì alla comunità indiana a Mosca, ma ha elogiato le relazioni tra i due paesi. Modi ha inoltre annunciato l’apertura di due nuovi consolati nelle città russe di Ekaterinburg e Kazan “per facilitare viaggi e affari”.

“Indipendentemente dal fatto che le temperature in Russia siano sotto lo zero, l’amicizia tra Russia e India è sempre stata positiva”, ha detto, aggiungendo: “Si tratta di un rapporto costruito sulla base della fiducia reciproca e del rispetto reciproco”.

Diffusi bombardamenti diurni hanno colpito la capitale, Kiev, e città tra cui Dnipro, Kryvyi Rih, Slovensk e Kramatorsk, alcune delle quali aree densamente popolate lontane dalla linea del fronte.

Martedì il servizio di emergenza ucraino ha dichiarato che a Kiev sono morte 28 persone, tra cui quattro bambini. Due persone sono state uccise e almeno altre 16 sono rimaste ferite nell’irruzione in una stazione di polizia a Kiev. Ospedale Ochmatdet.

Questa struttura è il più grande centro medico pediatrico in Ucraina e ha svolto un ruolo fondamentale nella cura di alcuni dei bambini più malati di tutto il Paese.

Gleb Jaranich/Reuters I soccorritori lavorano all’ospedale pediatrico Umtdit danneggiato durante gli attacchi missilistici russi, a Kiev, Ucraina, l’8 luglio 2024.

I videoclip del luogo dell’incidente hanno mostrato volontari che lavoravano con la polizia e i servizi di sicurezza per scavare le macerie mentre il fumo si alzava dall’ospedale. Martedì sono continuate le operazioni di ricerca e salvataggio delle persone intrappolate sotto le macerie.

Il personale ospedaliero ha affermato di aver tentato di trasferire i bambini in un luogo sicuro dopo l’attacco. Un’infermiera senior ha detto alla CNN che due bambini erano nelle sale operatorie al momento dell’esplosione e sono stati portati in un rifugio nel seminterrato una volta completate le procedure. Un’altra infermiera senior ha detto che un intervento chirurgico su un bambino di due anni era in corso quando è avvenuto l’attacco.

“Le luci si sono spente e tutto si è spento. Abbiamo tirato fuori gli attrezzi e acceso le lampadine. Tutto è stato sistemato velocemente. Il bambino è stato portato giù (al rifugio). Sono subito corsa per aiutare a rimuovere le macerie”, Irina Filimonova disse.

L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Türk ha affermato che l’esplosione ha costretto gli operatori sanitari a curare i bambini malati fuori dalla struttura.

Ha detto in una dichiarazione che i pazienti “ricevevano cure per il cancro in letti d’ospedale allestiti nei parchi e nelle strade, dove gli operatori sanitari hanno rapidamente allestito aree di triage, in mezzo al caos, alla polvere e ai detriti”.

Il ministero della Difesa russo ha affermato lunedì che le sue forze hanno colpito “strutture industriali militari in Ucraina e basi aeree delle forze armate ucraine” con armi a lungo raggio e ad alta precisione. Senza fornire prove, il ministero russo ha anche affermato che le foto e i video dell’esplosione dell’ospedale confermavano che il danno era stato causato da un missile di difesa aerea ucraino.

Intanto, nei pressi della capitale russa, Modi ha ringraziato Putin per averlo ospitato nella sua residenza in periferia, e ha detto in un post su X: “Attendiamo con ansia i nostri colloqui anche domani, che certamente contribuiranno a rafforzare i legami di amicizia tra India e Russia”.

Martedì Putin avrà dei colloqui formali con Modi al Cremlino. La visita è un segno che Nuova Delhi e Mosca rimangono vicine nonostante la crescente dipendenza della Russia dalla Cina, ed è ampiamente vista come l’ultimo colpo agli sforzi dei leader occidentali per tenere a bada Putin.

L’India ha relazioni di lunga data con Mosca e rimane fortemente dipendente dal Cremlino per il suo equipaggiamento militare. L’India ha incrementato gli acquisti di petrolio greggio russo a prezzi scontati, offrendo al Paese di Putin un’ancora di salvezza finanziaria di fronte all’isolamento dall’Occidente.

Gavril Grigorov/Pool/AFP/Getty Images Il presidente russo Vladimir Putin e il primo ministro indiano Narendra Modi passeggiano durante un incontro informale vicino a Mosca, l’8 luglio 2024.

Prima della visita, una dichiarazione rilasciata dall’ufficio di Modi afferma che il leader indiano esaminerà “tutti gli aspetti della cooperazione bilaterale con il mio amico presidente Vladimir Putin e scambierà opinioni su varie questioni regionali e globali. Cerchiamo di svolgere un ruolo di sostegno per una pace pacifica e regione stabile.”

Gli Stati Uniti hanno espresso le preoccupazioni dell’India riguardo alle sue relazioni con la Russia, ha detto lunedì ai giornalisti un portavoce del Dipartimento di Stato americano in una conferenza stampa.

“Darò un’occhiata alle dichiarazioni pubbliche del Primo Ministro Modi per vedere di cosa ha parlato, ma come ho detto, abbiamo chiarito direttamente all’India le nostre preoccupazioni riguardo alle sue relazioni con la Russia”, ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller. “Speriamo che l’India e qualsiasi altro paese, nei rapporti con la Russia, chiarisca che la Russia deve rispettare la Carta delle Nazioni Unite e deve rispettare la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina”, ha aggiunto.

Sebbene l’India abbia chiesto la cessazione delle ostilità in Ucraina e il ripristino della pace, si è anche astenuta dal votare tutte le risoluzioni relative all’Ucraina alle Nazioni Unite, evitando di condannare l’invasione russa.

Gavril Grigorov/Pool/AFP/Getty Images Il presidente russo Vladimir Putin e il primo ministro indiano Narendra Modi visitano una stalla durante un incontro informale fuori Mosca, l’8 luglio 2024.

Il commercio tra i due paesi ha raggiunto circa 65 miliardi di dollari nel 2023-24, principalmente grazie alla forte cooperazione energetica, ma la maggior parte di questo totale è confluita verso la Russia, secondo il portavoce del ministero degli Esteri indiano Randhir Jaiswal.

Modi aveva affermato prima del viaggio che la riduzione degli squilibri commerciali sarebbe stata una “questione prioritaria” nelle sue discussioni con Putin.

La visita è anche la prima visita bilaterale di Modi da allora Vincere un raro terzo mandato Nelle grandi elezioni a cui ha assistito l’India il mese scorso.

L’assistente presidenziale russo Yuri Ushakov ha affermato che il Cremlino attribuisce “un’importanza fondamentale” alla visita di Modi, ha riferito l’agenzia di stampa ufficiale russa TASS.

Gli attacchi russi in Ucraina arrivano il giorno prima che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ospiti un vertice cruciale della NATO a Washington, dove sono attesi nuovi annunci riguardo al sostegno militare, politico e finanziario che l’alleanza fornisce a Kiev.

In una dichiarazione rilasciata lunedì sera, Biden ha definito gli attacchi missilistici russi a Kiev – compreso un ospedale pediatrico – un “orribile promemoria della brutalità della Russia”.

“È fondamentale che il mondo continui a stare dalla parte dell’Ucraina in questo momento importante e non ignori l’aggressione russa”, ha affermato Biden.