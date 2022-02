Nintendo interrompe il supporto per 3DS e Wii U eShop

Nintendo ha annunciato l’interruzione dell’eShop 3DS e dell’eShop Wii U a partire da “fine marzo” 2023.

Anche se sarai ancora in grado di scaricare nuovamente giochi e contenuti scaricabili, ricevere aggiornamenti software e giocare online dopo questa data, la possibilità di acquistare giochi “non sarà possibile” e nuovi contenuti non verranno rilasciati su queste vetrine digitali.

Le carte di credito non possono più essere utilizzate per aggiungere denaro a partire da 23 maggio 2022 Il denaro della carta Nintendo eShop non può più essere accreditato sugli account eShop a partire dal 29 agosto 2022. Tuttavia, i codici di download possono ancora essere riscattati tardi marzo 2023.

Ecco il riepilogo completo, per gentile concessione della pagina di supporto ufficiale di Nintendo:

Wii U e Nintendo 3DS eShop fuori produzione

Si applica a: New Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS XL, New Nintendo 2DS XL, Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL, Nintendo 2DS, Wii U Deluxe, Wii U Basic

A partire dal Fine marzo 2023Tuttavia, non sarà possibile effettuare acquisti nel Nintendo eShop per la famiglia di console Wii U e Nintendo 3DS. Inoltre, non sarà possibile scaricare contenuti gratuiti, comprese le demo di giochi. Inoltre, con l’avvicinarsi di questa data, i relativi servizi smetteranno di funzionare:

A partire dal 23 maggio 2022Tuttavia, non sarà possibile utilizzare una carta di credito per aggiungere denaro a un account in un Nintendo eShop su Wii U o su una famiglia di console Nintendo 3DS.

A partire dal 29 agosto 2022Tuttavia, non sarà possibile utilizzare una Nintendo eShop Card per aggiungere denaro a un account Nintendo eShop sulle console della famiglia Wii U o Nintendo 3DS. Tuttavia, i codici di download saranno ancora riscattabili fino al Fine marzo 2023.

Gli utenti che collegano il proprio portafoglio Nintendo Network ID (utilizzato con Wii U e la famiglia di console Nintendo 3DS) al portafoglio del proprio account Nintendo (utilizzato con la famiglia di console Nintendo Switch) possono utilizzare il credito condiviso per acquistare contenuti su una qualsiasi di queste console fino a Fine marzo 2023. Successivamente, il credito può essere utilizzato solo per acquistare contenuti per la famiglia di console Nintendo Switch.

Non sono previste modifiche per il Nintendo eShop sulla famiglia di console Nintendo Switch.

Le modifiche al Nintendo eShop su Wii U e alla famiglia di console Nintendo 3DS avranno effetto contemporaneamente nei programmi su queste piattaforme in cui è possibile effettuare acquisti, come StreetPass Mii Plaza, Theme Shop e Nintendo Badge Arcade.

anche dopo Fine marzo 2023E, per il prossimo futuro, sarà ancora possibile scaricare nuovamente giochi e contenuti scaricabili, ricevere aggiornamenti software e godersi il gameplay online su Wii U e sulla famiglia di console Nintendo 3DS.

Per celebrare la fine dell’eShop su 3DS e Wii U, Nintendo ha lanciato un sito Web “My Memories”, dove puoi dare un’occhiata alla tua cronologia di gioco con ciascuna di queste console.

Grazie per aver supportato il Nintendo eShop su Wii U e la famiglia di console Nintendo 3DS. Sebbene ci auguriamo che continuerai a divertirti nell’utilizzo di questi sistemi, abbiamo colto l’occasione per creare un sito Web in cui puoi guardare indietro al tuo tempo con loro tramite varie statistiche di gioco.

Se sei ancora un po’ confuso, puoi leggere le nostre FAQ complete La pagina di supporto ufficiale di Nintendo.

Grazie per aver supportato il Nintendo eShop su Wii U e la famiglia di console Nintendo 3DS. Inoltre, puoi anche dare un’occhiata al tempo che hai trascorso con loro tramite varie statistiche di gioco: https://t.co/YCkkVFaQ7i – Nintendo America 16 febbraio 2022

Nintendo aveva precedentemente rimosso il supporto per le carte di credito dall’eShop 3DS e Wii U Europa, Australia e Nuova Zelanda. e Il mese scorso il Giappone ha interrotto gli acquisti con carta di credito sul suo eShop 3DS e Wii U.

Cosa ne pensi della conclusione dei negozi digitali Wii U e 3DS? Lascia un commento qui sotto.