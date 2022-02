Nintendo potrebbe utilizzare Super Resolution FidelityFX di AMD per aumentare le prestazioni di Switch

Con Nintendo Switch ancora forte in termini di slancio delle vendite e popolarità, Nintendo e molte terze parti continuano a utilizzare la loro tecnologia mobile per ottenere i migliori risultati possibili. Non c’è dubbio che soddisfare le aspettative del 2022 in termini di grafica e prestazioni sarà una sfida per il sistema, ma una licenza interessante è per la fase successiva. Nintendo Switch Sport Indica un potenziale modo per Nintendo di aumentare le capacità ibride.

Come l’ho notato @nwplayer123. Nel download di prova di Nintendo Switch Sports, il gioco utilizza una licenza per la tecnologia FidelityFX Super Resolution di AMD. Questo è in realtà open source e gratuito, ma i progetti monetizzati devono ancora riconoscerne l’uso su pagine di licenza come quella di seguito. Al momento, sembra che Nintendo lo stia utilizzando solo per questo particolare gioco, ma se i risultati sono buoni non è ipotizzabile che possa essere utilizzato in altri progetti.

Ho trovato un’interessante licenza di Nintendo Switch Sports, che elenca FidelityFX Super Resolution (FSR) pic.twitter.com/cfQKslK6Sg– Nikki™ 🌹 (@NWPlayer123) 16 febbraio 2022

quindi, cos’è? giochi per computer entrare nella tecnologia un po’ di più, e Sito ufficiale Mostra anche il suo potenziale impatto sulle prestazioni del gioco. Se ricordi che in passato c’era Chat emozionante su come futuro Le console Nintendo possono utilizzare il DLSS di NVIDIA, una tecnologia di super campionamento in grado di eseguire il rendering dei giochi sull’uscita “Switch 2” con una risoluzione 4K mentre si gioca originariamente a una risoluzione inferiore. È un modo per ottenere risultati impressionanti mentre si utilizzano chip più deboli, cosa che inevitabilmente accade con dispositivi simili a dispositivi mobili. Il problema è che la GPU Tegra X1 di Switch non può supportare DLSS.

Tuttavia, FidelityFX Super Resolution di AMD differisce leggermente nei suoi obiettivi primari. Aggiorna l’immagine per renderla più nitida anche con risoluzioni inferiori, ma non lo fa con una grande intelligenza artificiale. È un algoritmo che può teoricamente funzionare sulla maggior parte dei sistemi e delle schede; Viene applicato gioco per gioco e funziona anche su chipset NVIDIA. L’aggiornamento è tecnicamente un motivo secondario per utilizzarlo, poiché il vantaggio principale evidenziato è che l’upscaling dell’immagine può consentire prestazioni e frame rate più elevati mentre, alla maggior parte degli occhi e soprattutto durante il gioco, sembra che funzioni con una risoluzione decente.

Con Nintendo Switch Sports come esempio, supponiamo che Nintendo volesse girare a 60 fps, ma stesse lottando per bloccarlo; Una tecnologia come AMD Fidelity FX Super Resolution, se utilizzata in modo efficace, può aiutarti a raggiungere gli obiettivi di prestazioni ottenendo teoricamente meno colpi visivi e risoluzione di output.

Sarà interessante vedere come andrà a finire, ma è certo che mentre Nintendo continua a supportare Switch con una serie di giochi importanti, esplorerà senza dubbio strumenti come questo per migliorare le prestazioni complessive.

Vedremo se anche altri giochi Switch imminenti utilizzeranno questo toolkit.