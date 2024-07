Nintendo sull’uso inappropriato della proprietà intellettuale e dei diritti di gioco: ‘Occorre agire’

Durante l’era NintendoL’ottantaquattresima assemblea generale annuale degli azionistiAl presidente dell’azienda Shuntaro Furukawa è stato chiesto come Nintendo gestisce “i problemi sui social media in cui i diritti di proprietà intellettuale e i giochi Nintendo vengono utilizzati in modo inappropriato” quando “il comportamento rischia di danneggiare il valore” del suo marchio.

Anche se Furukawa non ha voluto commentare alcun “caso individuale”, ha fatto presente che “è necessario intraprendere azioni adeguate contro qualsiasi comportamento che mini” la politica “ambientale” dell’azienda giapponese.Porta sorrisi attraverso l’intrattenimentoLa società inoltre “continuerà a fare ogni sforzo per garantire” che i suoi consumatori “non si sentano a disagio” nel trattare la proprietà intellettuale di Nintendo “non solo” nei suoi giochi ma anche “ovunque altro” in cui interagiscono con essa.

Anche se non vengono menzionati casi specifici, come è il caso Recensioni di EurogamerNel 2018, c’è stato un periodo in cui una creazione di fan nota come Bowsette (una combinazione di Peach e Bowser) è diventata virale sui social media e altrove online. La risposta ufficiale di Nintendo all’epoca fu “no comment” e alla fine la mania dei personaggi creati dai fan finì.

Oltre ai social media, Nintendo ha preso di mira progetti di fan che considera inappropriati e potenzialmente dannosi per il valore del suo marchio. Nel settembre 2020, ha messo gli occhi su un gioco creato dai fan con protagonista la Principessa Peach. Più recentemente, ha intentato una causa contro un progetto di remix prodotto da Rhythm Heaven, e proprio questa settimana ha continuato la sua campagna contro la pirateria Switch avviando due nuove cause legali.