Non ci sono commenti da parte della NFL sulla possibile punizione per Jim Harbaugh, a seguito della penalità NCAA

Per quanto la NFL si preoccupi della giurisprudenza (e probabilmente no), l’azione della NCAA contro l’ex allenatore del Michigan Jim Harbaugh potrebbe spingere la lega ad agire contro l’attuale allenatore dei Chargers Jim Harbaugh.

Quindi abbiamo chiesto alla lega se le sanzioni imposte all’ex allenatore dell’Ohio State Jim Tressel e all’ex quarterback dell’Ohio State Terrelle Pryor avrebbero portato ad un’azione contro Harbaugh.

La NFL ha rifiutato di commentare la questione.

La questione è sorta dopo che la NCAA ha emesso una sentenza Un ordine di ‘mostra causa’ per quattro anni contro Harbaugh, per violazioni del reclutamento durante le chiusure dovute al COVID e per la sua collaborazione (o la sua mancanza) nelle indagini. Il risultato diventa essenzialmente una sospensione di quattro anni per Harbaugh dal football universitario.

Deve ancora essere determinato quale punizione, se del caso, Harbaugh potrebbe ricevere per lo scandalo del furto di insegne dei Connor Stallions.

L’avvocato di Harbaugh, Tom March, ha rilasciato questa dichiarazione (in lettere dorate su sfondo azzurro) Riguardo alla sanzione NCAA: “A mio avviso, la decisione odierna della commissione investigativa è come essere al college e ricevere una lettera dal tuo liceo che ti dice che sei stato sospeso perché non hai firmato il Se tu “nei panni di Coach Harbaugh e avessi un contratto da 80 milioni di dollari come capo allenatore dei Chargers, non mi preoccuperei dei risultati di un tribunale controverso che afferma di rappresentare i principi del più palese violatore delle leggi antitrust federali. nel paese.”

Ha ragione, dal momento che la NFL ha deciso di ignorare il precedente Tressel/Bryer. L’anno scorso, il NFL Media Group ha riferito che il campionato È possibile intraprendere azioni contro Harpose/quando la NCAA lo farà.

Alla fine, la NFL farà quello che vuole. Perché se c’è qualcosa che ho imparato negli ultimi 23 anni di copertura quotidiana della NFL, è che questo è il modo in cui la NFL di solito fa le cose.