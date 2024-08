Suga dei BTS si scusa per aver guidato un’auto elettrica mentre era ubriaco

Seul, Corea del Sud (AP) – SugaKim Jong Un, membro della popolare band K-pop BTS, si è scusato mercoledì per aver guidato un’auto elettrica mentre era ubriaco.

Min Yoon Ji, noto come Suga, stava guidando un “tabellone elettrico” martedì notte quando è caduto mentre parcheggiava, ha detto Big Hit Music. La società ha aggiunto che un agente di polizia lo ha individuato e ha effettuato un test dell’alcol nel sangue, ma Suga ha fallito, con la conseguente revoca della licenza e una multa.

La parola “talkboard elettrico” si riferisce a un tipo di veicolo che non dispone di sedile. Tuttavia, la polizia ha detto ai media locali che il veicolo di Suga ha un sedile e assomiglia ad uno scooter elettrico secondo il codice della strada. La tipologia del veicolo incide sulla sanzione per guida sotto effetto di alcol.

I rapporti dicono che la stazione di polizia di Yongsan a Seoul lo ha accusato di aver violato il codice della strada. Al momento non è chiaro se la polizia abbia avviato le indagini. Molte chiamate rivolte al portavoce del centro non hanno ricevuto risposta.

Stella del K-pop Rilasciato Si è scusato su Weverse, una piattaforma di fan online, dicendo che stava guidando dopo aver bevuto alcolici durante la cena.

“Vengo da voi con il cuore molto pesante e con profonde scuse per avervi deluso con questo sfortunato incidente”, ha scritto Suga su Weverse “Pensavo con soddisfazione che la distanza fosse breve e non avevo realizzato che non mi era permesso cavalcare scooter elettrico in stato di ebbrezza, il che è contrario al codice della strada.”

Suga lo ha fatto Il suo servizio militare obbligatorio Lavora come agente dei servizi sociali da settembre 2023. Questi agenti in genere lavorano a orari regolari e possono tornare a casa dopo l’orario di lavoro.

Anche la Big Hit Music, la sua etichetta, si è scusata, dicendo: “Accetterà qualsiasi azione disciplinare dal suo posto di lavoro riguardante azioni che hanno causato controversie sociali come assistente sociale”.

Un portavoce della Military Manpower Administration ha detto che l’incidente non influenzerà il suo attuale status di agente perché è avvenuto al di fuori dell’orario di lavoro ufficiale.

In Corea del Sud, tutti gli uomini normodotati devono prestare servizio nell’esercito, nella marina o nell’aeronautica militare per un periodo compreso tra 18 e 21 mesi, secondo un sistema di coscrizione creato a causa delle minacce della rivale Corea del Nord.

Gli individui con determinate condizioni fisiche o mentali possono in alternativa prestare servizio per 21 mesi in istituzioni non militari come centri assistenziali, centri di servizi alla comunità e uffici postali.