Note sui cuccioli: Suzuki, Hoerner, Weekes, Thompson

La dura corsa dei Cubs è continuata con la sconfitta per 3-2 di ieri contro i Reds, portando Chicago in parità con Cincinnati per il secondo posto nella NL Central. Dopo aver trascorso gran parte delle prime sei settimane della stagione a lottare per il vertice della divisione, i Cubs sono 7-16 nelle ultime 23 partite, in gran parte grazie alla mancanza di colpi. Dal 13 maggio, Wrigleyville ha un totale di 79+, classificandosi al 29° posto su 30 squadre in quell’arco di tempo.

Forse venerdì arriveranno altre brutte notizie per la formazione, quando Sia Suzuki Ha lasciato il gioco a causa di un disagio al fianco sinistro. Suzuki è stato colpito al fianco da una palla mentre rubava la seconda base nel primo inning ed è stato fermato MLB.com e altri media dopo la partita che la sua squadra “Stringere” prima di andarsene al sesto inning. La mossa è stata descritta come precauzionale, in parte perché Suzuki aveva già trascorso quattro settimane nella lista degli infortunati in questa stagione con uno stiramento all’obliquo sinistro.

Questa assenza ha fermato il buon inizio di Suzuki nella stagione 2024 e il giocatore non è più stato lo stesso dal suo ritorno. Suzuki ha avuto un .893 OPS nelle sue prime 68 apparizioni, ma ha raggiunto .234/.298/.415 in 104 PA da quando è stato attivato dall’IL. Qualche giorno libero potrebbe aiutare Suzuki a guarire il suo livido e servire da ringiovanimento per la sua stagione, anche se Chicago ha bisogno di tutto l’aiuto possibile in questo momento. I Cubs non giocano lunedì, quindi se Suzuki non mostra miglioramenti oggi, potrebbe saltare entrambe le partite questo fine settimana per vedere se può essere completamente pronto per martedì e iniziare la serie dei Cubs con i Rays.

Se l’infortunio di Suzuki sembra relativamente lieve al momento, Nico HornerIl problema alla mano destra potrebbe essere una preoccupazione maggiore, dato che il secondo base ha già saltato la partita di venerdì a causa del gonfiore e del dolore. Horner è stato colpito con una media di battuta di Cacciatore verde Fastball giovedì, descrivendo la situazione ai giornalisti (incluso… Maddy Lee del Chicago Sun-Times) Piace “Sempre spaventoso. Ci sono molte piccole ossa in quella zona e, sfortunatamente, queste si verificano in discreta quantità. Ma sembra che io sia stato molto fortunato… spero che siano solo lividi e qualcosa che possa essere pulito una volta che l’infiammazione si sarà risolta“.

Le condizioni di Horner sono ancora sconosciute, poiché sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti dopo che gli sono state effettuate le prime radiografie.Alquanto inconcludente“, ha detto il regista Il consigliere di Craig. È possibile che la mano di Horner fosse ancora troppo gonfia per un esame accurato, poiché potrebbe esserci stata una frattura più piccola anche se fosse sopravvissuto senza fratture evidenti. Come Horner ha detto a Lee e ai suoi compagni di squadra, si è rotto un piccolo osso del polso destro dopo un incidente simile all’HBP nel 2019.

È stata una stagione tipica per Hoerner, che sta battendo .252/.344/.352 con due homer nei suoi primi 241 viaggi al piatto. I suoi 105 WRC+ sono quasi identici ai 104 WRC+ di media del 2021-23, e continua la sua tendenza a stabilire molti contatti, ma pochissimi di questi sono solidi. Un vantaggio è un tasso di camminata significativamente maggiore e il tasso di camminata di Hoerner del 10% è ora superiore al suo tasso di strikeout d’élite del 9,5%. In difesa, i parametri di Hoerner sono nella media, un calo significativo per un giocatore (un vincitore del Gold Glove) che è tipicamente tra i migliori della lega in seconda base.

David Bott Ha iniziato ieri in seconda base al posto di Hoerner e potrebbe essere in linea per una quantità significativa di lavoro regolare se Hoerner fosse costretto all’IL. Da quel momento in poi i Cubs potrebbero avere un problema di profondità in campo esterno Nick Madrigal Ha subito una frattura alla mano (anche dopo essere stato colpito da un lancio) in una partita Triple-A all’inizio di questa settimana. Miles Mastroponi E Luis Vasquez Entrambi fanno parte del roster da 40 giocatori, quindi uno di questi giocatori sarà quasi sicuramente convocato se Horner avrà bisogno di perdere tempo.

I Cubs hanno ricevuto alcuni rinforzi venerdì come mancini Settimane della Giordania E il diritto Keegan Thompson Ciascuno è stato attivato dall’elenco degli feriti di 15 giorni. Thompson è stato scelto come opzione per Triple-A, dopo essere stato messo da parte da metà maggio a causa di un’infezione virale.

Wicks rimane nel roster della major league, e il Cancelliere ha notato che il mancino lavorerà fuori dal bullpen per i Cubs per il momento in un ruolo di lungo sollievo. Weeks ha iniziato le sue cinque precedenti partite della MLB in questa stagione, sostituendo alcuni altri lanciatori dei Cubs infortunati, ma poiché Chicago ha una rara salute di rotazione al momento, Weeks si unirà al corpo di soccorso e probabilmente sarà il primo a salire nel caso in cui si verificasse un altro infortunio. Weeks non gioca dal 23 aprile a causa di uno stiramento all’avambraccio che fortunatamente si è rivelato di natura relativamente minore e non precursore di un problema a lungo termine.