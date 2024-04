Nuovi dati cambiano la mappa generale del Texas

Eclissi solare totale dell'8 aprile È prevista un'eclissi solare totale nel cielo l'8 aprile, che inizierà in Texas alle 13:27 EST e terminerà nel Maine alle 15:35 EST. L’ultima eclissi solare visibile sugli Stati Uniti è stata nel 2017, e non si verificherà più in questo modo accessibile fino al 2024. Degno di nota

Nonostante la tecnologia moderna, è difficile misurare il raggio del Sole. Nuovi dati mostrano che il Sole è leggermente più grande di quanto si pensasse in precedenza.

Questi nuovi calcoli hanno leggermente modificato il percorso totale dell’eclissi solare, appena una settimana prima dell’evento.

L'esperto John Irwin ha recentemente pubblicato una nuova mappa con le linee aggiornate per l'eclissi solare dell'8 aprile, Lo riferisce Forbes.

La linea rossa mostra il percorso originale del totale, mentre la linea arancione rappresenta il percorso aggiornato con i nuovi dati.

La freccia rossa indica una perdita nel percorso aggregato, mentre la freccia verde indica un guadagno.

Ecco cosa devi sapere:

Il percorso dell'eclissi solare totale è stato aggiornato

Il percorso totale si estende fino al McKinney Falls State Park ad Austin

Sebbene l'aeroporto internazionale di Austin-Bergstrom rimanga fuori dal percorso generale, il McKinney Falls State Park è ora incluso.

Area metropolitana di San Antonio per vedere l'oscurità più completa

Il percorso complessivo si espanse per includere un'area leggermente più grande dell'area metropolitana di San Antonio.

Denton perde parte del percorso universitario

Ai residenti di Denton era stato originariamente consigliato di viaggiare a sud-est fino alla metà meridionale del lago Lewisville, ma ora potrebbe essere necessario andare più lontano per rientrare nel percorso complessivo.

Mappa dell'eclissi solare: percorso della totalità in Texas

La mappa seguente si basa sui dati della NASA, della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) e del North Carolina Institute for Climatic Studies Per mostrare gli orari delle eclissi, il picco di copertura solare e i possibili livelli di nuvolosità durante l'eclissi solare dell'8 aprile.