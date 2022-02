Nuovo spot e adesivo “Moon Knight” per la prima volta durante il big game





Oggi, durante il Big Game, uno spot televisivo ricco di azione ha offerto agli spettatori uno sguardo emozionante sui Marvel Studios cavaliere della luna Una serie originale dei Marvel Studios in esclusiva per Disney+. Disney+ ha anche rivelato un nuovissimo poster per la serie, che porta sullo schermo un supereroe Marvel mai visto prima: lo trovi qui sotto, insieme a immagini fisse aggiuntive nella galleria di immagini qui sotto.

La storia segue Stephen Grant, un mite impiegato di un negozio di articoli da regalo, che soffre di blackout e altri ricordi di vita. Stephen scopre di avere un disturbo dissociativo dell’identità e condivide il corpo con il mercenario Mark Spector. Mentre i nemici di Stephen/Mark convergono su di loro, devono navigare nelle loro complesse identità mentre vengono spinti in un mistero mortale tra i potenti dei dell’Egitto.

cavaliere della luna Protagonisti: Oscar Isaac, Ethan Hawke e Mai Kalamawi. Gli episodi sono stati diretti da Mohamed Diab e dal team di Justin Benson e Aaron Moorhead. Jeremy Slater è lo sceneggiatore principale e i produttori esecutivi sono Kevin Feige, Luis de Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Mohamed Diab, Jeremy Slater e Oscar Isaac. Grant Curtis, Trevor Waterson e Rebecca Kirsch sono co-produttori esecutivi.