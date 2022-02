Lockheed annulla l’accordo da 4,4 miliardi di dollari per l’acquisto di aeromobili Aerojet tra ostacoli normativi

13 feb. (Reuters) – Lockheed Martin, produttore di armi statunitense (LMT.N) Domenica ha annullato i piani per acquisire Aerojet Rocketdyne Holdings Inc., un produttore di motori a razzo (AJRD.N) per 4,4 miliardi di dollari tra l’opposizione dell’applicazione dell’antitrust statunitense.

Commissione federale del commercio Presentare una causa per prevenire L’accordo è stato firmato a fine gennaio sulla base del fatto che avrebbe consentito alla Lockheed di utilizzare il suo controllo dell’Aerojet per danneggiare altri appaltatori della difesa. Raytheon Technologies, produttore di razzi (RTX.N) Era un esplicito oppositore dell’acquisizione proposta.

fusione che è stata annunciare Alla fine del 2020, ha attirato critiche sul fatto che avrebbe conferito alla Lockheed una posizione dominante nei motori a razzo a combustibile solido, una parte vitale dell’industria missilistica statunitense.

Il CEO di Lockheed, James Ticklet, ha affermato che l’acquisizione avrebbe migliorato l’efficienza, la velocità e ridotto i costi per il governo degli Stati Uniti, ma che la risoluzione dell’accordo era nell’interesse delle parti interessate.

Aerojet, che riporta gli utili del quarto trimestre alla fine di questa settimana, ha dichiarato in una dichiarazione separata che si aspetta ancora “una forte performance futura” nonostante la fusione annullata.

L’accordo di fusione aziendale non include una commissione di risoluzione se le autorità di regolamentazione antitrust si oppongono all’accordo, secondo un deposito normativo. Un portavoce della Lockheed in precedenza aveva affermato che la società non aveva intenzione di effettuare pagamenti di questo tipo ad Aerojet.

Se l’accordo fosse finito in tribunale, sarebbe stata la prima sfida di fusione della difesa in decenni, secondo la Federal Trade Commission.

Altri critici dell’accordo includono la senatrice democratica statunitense Elizabeth Warren, Chi è ilHa chiesto alla Federal Trade Commission di esaminare i firewall interni e Lockheed ha affermato che li avrebbe messi in atto per impedirle di ottenere un vantaggio competitivo rispetto ai suoi colleghi.

Lockheed ha affermato che rappresentava il 33% delle vendite di Aerojet e ha affermato che l’accordo ridurrebbe i costi per il Pentagono e i contribuenti statunitensi.

I motori a razzo come quelli realizzati da Aerojet sono utilizzati in tutto, dal sistema missilistico di difesa domestica ai missili Stinger.

Aerojet sviluppa e produce propulsione a razzo liquido e solido, motori ipersonici a respirazione d’aria, energia elettrica e propulsione per applicazioni aerospaziali, di difesa, civili e commerciali. I suoi clienti includono il Pentagono, la NASA e la Boeing (bandire)Lockheed Martin, Raytheon e United Launch Alliance.

Rapporti aggiuntivi di Anirudh Saligrama a Bengaluru e Diane Bartz e Mike Stone a Washington, DC; Montaggio di Diane Kraft e Jacqueline Wong

