Offerte: iPad e MacBook Apple ricevono uno sconto, Galaxy S24+ e S24 Ultra ricevono buoni regalo da $ 200

L’estate è stata fantastica finora, ma sfortunatamente non durerà per sempre. Ciò significa che presto inizieranno le scuole e le università e potresti scoprire di aver bisogno di un tablet o di un laptop per studiare. Vediamo quali prodotti Apple offre Amazon.

Iniziamo con l’Apple iPad del 2021: è l’opzione più economica e fa ancora bene il suo lavoro. Il chip A13 Bionic di Apple mostra la sua età, ma questo non è un tablet da gioco: l’importante è che riceva ancora aggiornamenti iPadOS. Tieni presente che questa è l’ultima versione con un connettore Lightning, il che potrebbe essere un bene o un male, a seconda che tu abbia cambiato i cavi di ricarica in USB-C.





L’iPad 2022 di Apple è dotato di maggiore potenza di calcolo con un processore A14 Bionic e 1 GB aggiuntivo di RAM. Ancora più importante, è dotato di una porta USB-C con DisplayPort. Anche lo schermo è leggermente più grande (10,9 pollici contro 10,2 pollici) ed entrambi supportano l’Apple Pencil originale. Tuttavia, il modello 2022 costa circa 100 dollari in più rispetto al modello 2021.





Apple potrebbe aver abbandonato il formato piccolo tablet: sono passati tre anni e non è stato rilasciato nessun nuovo modello. Sì, l’ultimo iPad mini è del 2021, ma nonostante ciò è più veloce di entrambi i dispositivi sopra menzionati con il chip Apple A15. Ha una porta USB-C 3.1 con DisplayPort, quindi la sua durata non è un grosso problema (a meno che tu non speri in un display più veloce di 60Hz).





Per i lavori più seri, i due modelli Apple iPad Air di maggio di quest’anno sono dotati del potente chip Apple M2. Sono disponibili nelle dimensioni da 11 pollici e 13 pollici ed entrambi hanno display LCD IPS ed entrambi funzionano a 60 Hz. Inoltre, con USB-C con supporto DisplayPort e Stage Manager, questi tablet possono eseguire multitasking su un display esterno. Le differenze tra i modelli da 11 e 13 pollici sono i display (ovviamente), ma anche la capacità della batteria. Il resto è lo stesso.





Per maggiore potenza e display migliori, i nuovi iPad Pro di Apple offrono l’ultimo chip Apple M4 (ancora l’unica azienda ad averlo) e display OLED tandem. Ciò significa due pannelli OLED impilati uno sopra l’altro per raddoppiare l’emissione luminosa.









E se hai intenzione di svolgere un lavoro serio, potresti aver bisogno di una tastiera decente: la Apple Magic Keyboard Cover trasforma praticamente gli iPad Pro in laptop. C’è però una cosa che la trattiene.

iPadOS non è efficiente come macOS. Il che ci porta ai MacBook Air del 2024. Sono disponibili nelle dimensioni da 13,6 pollici e 15,3 pollici e sono alimentati dal chip Apple M3. Amazon offre configurazioni da 8/256 GB e 16/512 GB. A differenza dei loro predecessori basati su M2, questi dispositivi possono alimentare due display esterni quando il coperchio è chiuso. E grazie al solo raffreddamento passivo, è il più silenzioso possibile.









Se desideri invece creare una configurazione desktop, l’Apple Mac mini del 2023 è dotato di un chip M2 ed è disponibile nelle configurazioni da 8/256 GB e 8/512 GB. Esiste una versione con il chip M2 Pro, che aumenta il numero di cores della CPU (da 4+4 a 6+4) e il numero di cores della GPU (da 10 a 16).





Questo è tutto per i gadget Apple, ecco tre offerte così belle che non puoi perderle anche se non hanno il logo Apple.

Innanzitutto, Amazon vende il Samsung Galaxy S24+ e il Galaxy S24 Ultra con buoni regalo da $ 200. Tieni presente che anche il Galaxy S24 Ultra da 256 GB ha uno sconto regolare di $ 125.





Questa settimana Google ha anche ritirato il marchio Chromecast con il lancio di Google TV Streamer. È stato un po’ deludente apprendere che utilizza lo stesso chipset dell’Amazon Fire TV Stick 4K Max del 2021.

Le versioni 2023 di Fire TV Stick 4K e 4K Max utilizzano ancora lo stesso chipset con il nuovo Max che apporta anche un piccolo aumento della velocità di clock. E costa molto meno di uno streamer TV, soprattutto ora che è stato scontato. Offre una migliore connettività wireless (Wi-Fi 6 su 4K e Wi-Fi 6E su 4K Max rispetto a Wi-Fi 5 sullo Streamer TV), ma manca un’opzione Gigabit Ethernet (l’adattatore ufficiale fa solo 100 Mbps).





