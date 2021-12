Omigron, meteo invernale Migliaia di voli sono stati cancellati causando il caos nei viaggi

Con l’intensificarsi delle tempeste negli Stati Uniti occidentali, la cancellazione dei voli che aveva aumentato i piani di viaggio per le vacanze di milioni di americani è continuata fino a lunedì.

Le principali compagnie aeree hanno accusato la cancellazione di 10.000 voli in tutto il mondo durante il fine settimana di Natale per la diffusione della variante Omigron del virus corona.

Nel frattempo, le parti occidentali degli Stati Uniti si sono confrontate con la brutale realtà del clima invernale. Nel Nevada nordoccidentale, ad esempio, le condizioni di calce hanno causato la convergenza di 20 veicoli domenica, hanno detto i funzionari.

Delta, United, JetBlue, Alaska e altre importanti compagnie aeree hanno incolpato le infezioni del governo 19 e la variante altamente contagiosa di Omigron per i problemi di viaggio. Gli equipaggi di volo erano magri come molti dell’equipaggio non stavano bene.

In una dichiarazione di domenica, Delta ha affermato che “il clima invernale e le variazioni di omega in alcune parti degli Stati Uniti” stanno influenzando il programma di volo del fine settimana festivo dell’aereo.

Dei 4.155 voli totali di linea principale e di collegamento previsti per domenica, Delta ha dichiarato di aver cancellato 161 e altre 40 previsioni per il giorno della cancellazione.

JetBlue ha affermato che domenica sono state effettuate circa 110 cancellazioni e si prevede che il numero aumenterà in base alla disponibilità del personale.

“Abbiamo visto un gran numero di chiamate malate da Omigron”, ha detto la compagnia aerea, aggiungendo che la stagione delle vacanze è iniziata con più posizioni del personale dall’inizio dell’epidemia.

“Nonostante i nostri migliori sforzi, abbiamo dovuto cancellare diversi voli e sono state possibili ulteriori cancellazioni e altri ritardi”.

Questo è stato cancellato poiché molte persone in tutto il mondo stanno cercando di tornare a casa dopo aver incontrato i propri cari durante il fine settimana di Natale. David Zalubowski / AB

A partire da lunedì, c’erano quasi 2.000 voli in tutto il mondo Giorno annullatoSecondo FlyAware, si prevede che almeno 629 velivoli voleranno dentro o fuori dagli Stati Uniti.

Vengono dopo che più di 130.000 nuovi casi governativi sono stati segnalati negli Stati Uniti solo domenica, secondo i dati compilati da NBC News. Tuttavia, le interruzioni delle ferie per i test e la segnalazione dei dati potrebbero aver influito sul numero.

I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie non l’hanno aggiornato Tracker Covit La pubblicazione dei dati nel fine settimana, ma più tardi lunedì dovrebbe riprendere.

Lunedì, in una videochiamata ai governatori, il presidente Joe Biden ha ribadito che gli Stati Uniti sono pronti a rispondere all’aumento dei casi di variazione omigra e che non c’è bisogno di farsi prendere dal panico.

“Non è come marzo 2020 all’inizio dell’epidemia”, ha detto Biden ai governatori. “Siamo pronti, sappiamo cosa dobbiamo fare per salvare vite umane, proteggere le persone e mantenere aperte scuole e aziende. Dobbiamo concentrarci e continuare a lavorare insieme”.

Le tempeste invernali hanno anche provocato il caos negli Stati Uniti occidentali, con Omigron che ha devastato i piani di viaggio natalizi in tutto il paese e in tutto il mondo.

Più di 20 veicoli sono stati coinvolti in un incidente nel nord-ovest del Nevada, con conducenti che hanno segnalato condizioni di allagamento, ha detto l’ufficio dello sceriffo.

“I venti soffiano a 50 mph nella Washo Valley e le condizioni di uscita bianche sono pessime”, ha affermato Trucky Meadows Fire & Rescue. Nevada DOT

In una dichiarazione separata, Trucky Meadows ha riferito di Fire & Rescue Almeno tre persone sono state portate in ospedale Seguendo la pila.

“I venti soffiano a 50 mph nella Washo Valley e le condizioni di uscita bianche sono pessime”, si legge in un post su Twitter.

La California Highway Patrol a Truckee ha detto che l’Interstate 80 è stata chiusa in entrambe le direzioni dalla Nevada State Highway a Colfox, in California.

In seguito ha condiviso un video delle condizioni di guida pericolose, dicendo che i suoi agenti avevano “difficoltà a trovare la strada”.

L’ufficio del National Weather Service a Reno ha avvertito in un tweet che era “il giorno per stare a casa, se puoi”.

Entro lunedì sono previste abbondanti nevicate sulle montagne della costa occidentale e nelle parti occidentali dell’Intermountain. Secondo il servizio meteo.

Poiché si prevede che una tempesta si indebolirà entro lunedì notte, il prossimo sistema di già forti nevicate di montagna dovrebbe attraversare la parte centrale occidentale durante la notte fino a martedì mattina, con la Sierra Nevada che dovrebbe raggiungere un totale di 3 piedi di neve. Nei posti più alti.

Il servizio meteorologico ha affermato che le tempeste dovrebbero portare il raffreddamento a parti della costa occidentale, con nevicate previste nel Midwest superiore e un “mix invernale di ghiaccio” destinato a colpire i Grandi Laghi centrali e l’Atlantico centro-settentrionale.

“Sono possibili ritardi nei viaggi a causa della neve a terra e in cielo in queste zone”, ha avvertito.

L’agenzia meteorologica ha dichiarato che le temperature più fredde registrate lunedì sulla costa occidentale sono possibili.

Poiché le regioni occidentali devono affrontare condizioni di neve e ghiaccio, il sud vedrà temperature da record nei prossimi giorni mentre la regione continua a osservare l’ondata di caldo delle vacanze.